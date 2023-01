Während viele gespannt auf die Präsentation des Galaxy S23, S23 Plus und S23 Ultra warten, macht ein neues Gerücht die Runde, welches die Nachfolger betrifft. Angeblich will sich Samsung von einem der Modelle verabschieden, sodass es nur noch zwei S-Klasse-Handys gibt. Es sollen aber noch mehr Smartphones wegfallen.

Samsung Galaxy S24 Plus soll Geschichte sein

Das Galaxy S23 Plus, welches am 1. Februar offiziell mit dem Galaxy S23 und S23 Ultra vorgestellt wird, soll das letzte Plus-Modell seiner Art sein. Laut neuesten Informationen soll sich Samsung wohl dazu entschlossen haben, das Plus-Modell bei der nächsten Galaxy-S24-Generation wegfallen zu lassen. Laut TheElec soll bisher noch kein Handy in Entwicklung sein, welches sich zwischen dem Galaxy S24 und Galaxy S24 Ultra befindet. Daher wird daraus geschlossen, dass kein Galaxy S24 Plus existiert.

Ein Grund für den Wegfall des Galaxy S24 Plus könnten die schlechten Verkaufszahlen sein. Demnach sollen sich nur 17 Prozent für ein Galaxy S22 Plus entschieden haben. Im Vergleich dazu sind das normale Modell mit 38 Prozent und das Ultra-Modell mit 45 Prozent deutlich beliebter. Es würde für Samsung also durchaus Sinn machen, sich von dem Plus-Modell zu trennen und nach dem Galaxy S23 Plus kein Galaxy S24 Plus mehr anzubieten. Offiziell bestätigt ist das bisher aber nicht.

Stattdessen will Samsung 2024 wohl wieder ein Galaxy S23/24 FE anbieten, welches sich preislich unter dem Galaxy S24 ansiedelt. Das beliebte FE-Smartphone, welches als Abwandlung des Galaxy S22 nicht mehr angeboten wurde, soll den Einstieg in die S-Klasse erleichtern.

Samsung will auch bei der A-Klasse einsparen

Doch nicht nur bei der S-Klasse will Samsung mit dem Galaxy S24 Plus ein Top-Smartphone weniger anbieten, sondern laut TheElec auch bei der A-Klasse. Demnach soll die A2x-Serie wegfallen und nur noch A1x-, A3x- und A5x-Smartphones angeboten werden. Kürzlich wurde bekannt, dass auch das Galaxy A74 nicht mehr eingeführt werden soll. Samsung will sich also auf die Smartphones konzentrieren, die sich gut verkaufen. Alles was nicht läuft, könnte wegfallen. So strafft Samsung sein Smartphone-Portfolio und macht es den Kunden einfacher, sich für ein Modell zu entscheiden.