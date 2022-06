Im letzten Jahr erhöhte Netflix bekanntlich die Preise fürs Abo – verdammt bitter. Gibt's denn da keine Möglichkeit, doch noch irgendwie Geld zu sparen und weniger zu zahlen? Oh doch, iPhone- und iPad-Nutzer greifen nämlich zu einem speziellen Trick. Den versteckt der Streaming-Dienst aber etwas im App Store, wir wissen, wo man suchen muss.

Netflix Facts

Früher konnte man sein Netflix-Abo noch bequem über die eigene Apple ID bezahlen. Dies hatte den Vorteil, dass man so auch den monatlichen Preis drücken konnte, wenn man das eigene Konto immer wieder mit rabattierten Guthabenkarten auflud. Die gibt's eigentlich immer irgendwo 10 Prozent günstiger – aktuell zum Beispiel diese Woche bei Netto, nächste Woche dann wieder bei Aldi.

Für iPhone-Nutzer: Netflix-Abo direkt über Apple zahlen und sparen

Mittlerweile hat Netflix die Option für „Neukunden“ aber deaktiviert, nur wer bisher ununterbrochen über die Apple ID schon zahlte, kann dies auch weiterhin tun. Alle anderen müssen bei Netflix dann direkt bezahlen. So umgeht der Streaming-Anbieter natürlich die happigen Provisionszahlungen an Apple für entsprechende In-App-Käufe.

Ein Hit auf Netflix mit Matthias Schweighöfer im Trailer:

Army of Thieves | Offizieller Teaser (Netflix)

Seit einigen Wochen öffnet sich die Möglichkeit wieder – mit einem Trick (Quelle: iphone-ticker.de). Seit November 2021 bietet Netflix bekanntlich auch eigene Spiele an (bei Apple ansehen). Für iPhone und iPad gibt's die zwangsweise als Einzeldownload in Apples App Store.

Wer sich diese herunterlädt und spielen möchte, der muss über ein Netflix-Abo verfügen. Jetzt der Trick: Wer kein aktives Netflix-Konto hat, kann sich über die einzelnen Games registrieren, beziehungsweise kann sein altes Konto wieder reaktivieren. Netflix bietet dann die Möglichkeit, über die Apple ID ein „Standard-Abo“ für 12,99 Euro abzuschließen. Bezahlt wird direkt über Apple und das verbundene Konto. Und Bestandskunden? Wer ein aktives Konto besitzt, der kündigt dies einfach und schließt in einem der Netflix-Spiele wieder neu beziehungsweise reaktiviert seinen Account ab.

Netflix-Abo im App Store über Umweg der Netflix-Games wieder möglich (Bildquelle: via iphone-ticker.de)

Hat man das Apple-Konto mit rabattierten Guthabenkarten zuvor aufgeladen, wird natürlich auch das Netflix-Abo dann günstiger. Je nach Kartenvorteil sind dies schon mal 10 Prozent. Da kommen im Jahr einige Euro zusammen. Lädt man das Konto also so immer schön auf, spart man sich in einem Jahr den Gegenwert von über einem Monatsbetrag.

Richtig gute Serien, wenn man sie denn kennt:

Aktuell leider nur für Standard-HD-Abo, nicht für 4K

Wichtig zu wissen: Über diesen Trick lässt sich offensichtlich nur ein Standard-Abo abschließen. Dafür gibt's HD-Qualität und Streaming ist auf bis zwei Geräten gleichzeitig. Ultra-HD scheidet also leider aus.