Viele Spotify-Nutzer freuen sich zum Jahresende auf ihren „Wrapped“-Jahresrückblick. Mit „Spotify Pie“ gibt es nun eine weitere Möglichkeit, um Statistiken zu seinem Hörverhalten zu erhalten. Dabei bekommt man seine liebsten Musikgenres in Form eines Kreisdiagramms angezeigt.

Derzeit werden zahlreiche solcher Bilder von Musik-Fans in sozialen Medien wie Twitter geteilt. Wie macht man sein eigenes Kuchendiagramm für Spotify?

Eigenen Spotify Pie erstellen

„Spotify Pie“ ist kein Angebot von Spotify, sondern wurde von Darren Huang programmiert, einem Studenten der University of California in Los Angeles (UCLA). So bekommt ihr euren eigenen Genre-Kuchen für Spotify:

Vorausgesetzt wird ein Spotify-Account. Dabei ist es egal, ob ihr ein kostenpflichtiges oder Free-Konto nutzt. Steuert die „Spotify Pie“-Webseite an. Loggt euch mit euren Zugangsdaten für den Musik-Streaming-Dienst ein. Verknüpft euer Spotify-Konto mit dem Dienst. Im Anschluss erhaltet ihr euer buntes Kuchendiagramm, das in den einzelnen Abschnitten eure meistgehörten Genres anzeigt. Darunter seht ihr, welche Bands ihr beim Musik-Streaming-Dienst am häufigsten gehört habt. Je häufiger ihr einen Interpreten abgespielt habt, umso größer wird der Name dargestellt.

So könnte euer Spotify-Kuchendiagramm aussehen (Bildquelle: huangdarren1106.github.io)

Spotify Pie zeigt die beliebtesten Genres und Künstler

Das Ergebnis könnt ihr in einem Screenshot speichern und anschließend als Bild bei Twitter, Facebook oder einem anderen sozialen Medium eurer Wahl hochladen. Wir empfehlen, das Kuchendiagramm am Smartphone aufzurufen. In der Desktop-Ansicht ist das Diagramm und die Anzeige der meistgehörten Bands größer als das Browser-Fenster. Für einen Screenshot müsst ihr demnach etwas in die Trickkiste greifen.

„Spotify Pie“ zieht die Wiedergabe des letzten Monats heran. Ihr bekommt also keine Statistik über euer gesamtes Hörverhalten. Falls ihr tiefere Einblicke in eure Musik-Historie benötigt und nicht bis zum Rückblick zum Ende des Jahres warten wollt, zeigen wir euch, wie ihr umfangreiche Spotify-Statistiken erhalten könnt.

