Heute am Montag, den 6. Juni, geht's los, die nächste Apple-Keynote steht vor der Tür. Doch wie und wo könnt ihr den Livestream zum Apple-Event zum Abend mitverfolgen? GIGA verrät es euch.

WWDC: Darum ist die Apple-Veranstaltung so bedeutend Facts

Zum Start der hauseigenen Entwicklermesse WWDC lädt Apple am Montag, den 6. Juni um Punkt 19 Uhr unserer Zeit zur Keynote. Wer die mitverfolgen möchte, der kann dies per Livestream bequem daheim tun. Doch wo genau findet ihr die Übertragung?

Livestream des Apple-Events: Hier ansehen

Der einfachste und unkomplizierteste Weg ist sicherlich der Livestream direkt auf YouTube – Apple hat diesen schon mal scharfgeschaltet und mit einer Erinnerung versehen. So könnt ihr die Keynote quasi mit jedem Gerät sehen, egal welches System. Hauptsache YouTube funktioniert bei euch. Dank der folgenden Einbettung müsst ihr nicht mal diese GIGA-Seite verlassen, einfach hier bleiben und anschauen, wenn es soweit ist:

Doch damit enden die Möglichkeiten noch nicht. Die Keynote der WWDC 2022 läuft gleichfalls hier:

Apples Webseite zum Special-Event.

Innerhalb von Apples Apple-Developer-App, dort finden sich dann auch noch mehr Inhalte zur WWDC.

Und dann gibt's noch die Apple-TV-App für alle geeigneten Apple-Geräte (Apple TV, iPhone, iPad, Mac), Smart TVs, Spielkonsolen, dem Fire TV Stick etc. ... auch dort wird die Keynote dann zum entsprechenden Zeitpunkt übertragen.

Mit was sollten wir zur WWDC 2022 rechnen?

Und mit was können wir zur WWDC rechnen, was könnte beziehungsweise wird Apple vorstellen? In aller Kürze: Neue Versionen der Betriebssysteme (iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9, tvOS 16) und wahrscheinlich das neue MacBook Air 2022. Alles andere ist wohl eher Spekulation.

Eine etwas ausführlichere Analyse:

Wenn ihr hingegen auf das neue iPhone 14 hofft, dann seid ihr leider etwas zu früh dran. Das gibt's nämlich erst im September. Das letzte iPhone, was Apple auf einer WWDC mal vorstellte, war übrigens das iPhone 4 – 12 Jahre ist dies nun schon her.