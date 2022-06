Die erste Zombie-Welle haben die meisten aus All of Us Are Dead überlebt, doch wie sieht es nach der Zweiten aus? Das werden Fans in der nächsten Staffel erfahren, die nun von den Schauspielern selbst angekündigt wurde.

Netflix arbeitet an zweiter Staffel zu All of Us Are Dead

Neben Squid Game gehört die Zombie-Horror-Serie All of Us Are Dead zu den erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Serien bei Netflix. Allein in der Woche vom 24. bis zum 30. Januar 2022 wurde die Serie annähernd 125 Millionen Stunden gestreamt. (Quelle: Netflix)

Im Rahmen der Veranstaltung Geeked Week bedanken sich die Schauspieler Park Ji-hu, Yoon Chan-young, Cho Yi-hyun und Lomon in einem Video bei den Fans und kündigen gleichzeitig die zweite Staffel an.

Die Serie All of Us Are Dead basiert auf dem südkoreanischen Webtoon Now at Our School von Joo Dong-Geun. Die Geschichte folgt einigen Highschool-Schülern, die sich nach einem schief gelaufenen Experiment mitten in einer Zombie-Apokalypse wiederfinden. Das Ende der ersten Staffel endete mit einem Cliffhanger, also war eigentlich schon von Anfang an klar, dass eine zweite Staffel folgen wird.

Wann genau es auf Netflix dann mit der Zombie-Horror-Serie weitergeht, ist noch nicht bekannt. Vor Ende des Jahres / Anfang 2023 kann man damit allerdings nicht rechnen.

Auch der erste Trailer zur Serie ist mit dabei:

All of Us Are Dead | Season 2 Announcement | Netflix

Netflix: Sweet Home 2 ist bereits in Arbeit

Auch die südkoreanische Horror-Serie Sweet Home bekommt eine zweite Staffel spendiert. Die Produktion läuft derzeit auf Hochtouren. Die Netflix-Original-Serie basiert auf dem gleichnamigen Webtoon von Yongchan Hwang und erzählt die Geschichte des schüchternen Schülers Cha Hyun-Soo. Gemeinsam mit anderen Bewohnern sitzt er in seiner Wohnanlage fest, die von Monstern in verschiedensten Formen belagert wird.

Wann Sweet Home 2 fertig ist, ist noch nicht bekannt.

