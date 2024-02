SchleFaZ bei Netflix: 7 üble Filme, die ihr aber garantiert gesehen haben müsst

© Netflix 6 / 8

Inhalt: Nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Hollywood-Film aus dem Jahr 2011, der hier ist jünger und stammt aus Bollywood, also Indien. Daher müssen wir dieses Kleinod und Kopie von „The Fast and The Furious“ auch mit Untertiteln schauen, schon allein das ist ein Erlebnis (bei Netflix ansehen).

Was sagen die Kritiker: „Ein rauer und unberechenbarer Thriller, der selbst den anspruchslosesten Bollywood-Fan in den Wahnsinn treiben kann.“ (Saibal Chatterjee, NDTV)

IMDb-Bewertung: 3,7/10

Rotten Tomatoes: 0 Prozent