SchleFaz 2024: So geht es mit der Kult-Show weiter

Die Sendung „SchleFaZ“ (Die schlechtesten Filme aller Zeiten) hat mittlerweile Kult-Status erlangt. Seit 2013 zeigt Oliver Kalkofe schlechte Filmproduktionen, die von ihm und Peter Rütten kommentiert werden. 2024 ist aber Schluss damit. SchleFaZ wird von Tele 5 eingestellt. Wie geht es weiter?

In den letzten 10 Jahren wurden über 160 Episoden der Sendung gezeigt. Im Dezember 2023 wird Tele 5 aber die letzten Ausgaben ausstrahlen. Die finale „SchleFaZ“-Ausgabe gab es am 22. Dezember im TV. Das ist aber nicht das endgültige Aus für das Format. Für 2024 gibt es einen Sender, der „SchleFaZ“ übernimmt.

SchleFaZ 2024 bei einem anderen Sender

Bei Tele 5 wird das Programm 2924 nicht mehr ausgestrahlt. Stattdessen übernimmt RTL das Rahmenprogramm für die mies-trashigen Filme mit Oliver Kalkofe. Ab dem neuen Jahr gibt es SchleFaZ im Free-TV bei Nitro (So kann man Nitro empfangen) sowie im Live-Stream-Programm von RTL+ (RTL+ gratis testen). Wann genau es mit neuen kultig-miesen Filmen weitergehen wird, ist noch nicht bekannt. Kurz vor Weihnachten wurde lediglich bekanntgegeben, dass Nitro die Ausstrahlung von Nitro übernimmt, ohne genaue Sendetermine zu nennen.

2024 wird Oliver Kalkofe zudem mit dem „SchleFaZ: Wunschfilm“-Programm auf Tour durch verschiedene deutsche Städte gehen. Der Startschuss ist am 17. April in Potsdam.

Was erwartet Film-Fans dort? An jedem Abend soll man aus einem von drei trashigen Filmen des Formats auswählen können. Es werden also Filme gezeigt, die bereits in den vergangenen Jahren im SchleFaZ-Programm zu sehen waren. Dopplungen soll es im Laufe der Live-Show-Reihe nicht geben.

Die Termine für die SchleFaZ-Live-Shows 2024:

Mittwoch, 17. April 2024: Waschaus Arena, Potsdam

Samstag, 20. April 2024: Urania, Humboldtsaal, Berlin

Sonntag, 21. April 2024: Theater am Aegi, Hannover

Montag, 22. April 2024: Tanzbrunnen Theater, Köln

Freitag, 10. Mai 2024: Friedrich-Ebert-Halle, Hamburg

Samstag, 11. Mai 2024: Pier 2, Bremen

Sonntag, 12. Mai 2024: Kolosseum, Lübeck

Montag, 13. Mai 2024: Moya, Rostock

Sonntag, 26. Mai 2024: Haus Leipzig, Leipzig

Montag, 27. Mai 2024: Batschkapp, Frankfurt am Main

Dienstag, 28. Mai 2024: Garage, Saarbrücken

Mittwoch, 29. Mai 2024: Kammgarn, Kaiserslautern

Samstag, 1. Juni 2024: AMO, Magdeburg

Sonntag, 2. Juni 2024: Alte Kongresshalle, München

Montag, 3. Juni 2024: Theaterhaus, Stuttgart

Dienstag, 4. Juni, Alte Oper, Erfurt

SchleFaZ 2024 auf Live-Tour

Neben der Filmpräsentation soll es ein Rahmenprogramm mit einer Live-Show und Überraschungen geben. Man kann sich also auf Live-Kommentare von Kalkofe und Rütten freuen. Die Tickets für die SchleFaZ-Tour 2024 sind bereits erhältlich.

Bereits unmittelbar nach dem Aus bei Tele 5 zeigte sich Kalkofe zuversichtlich, dass es mit SchleFaZ 2024 weitergehen wird (Quelle: DWDL):

„Und wir bieten uns an, gehen offensiv raus und sagen: Wir haben eine starke Marke plus eine unfassbar treue Fangemeinde, die wir mitbringen.“

Tickets für die Live-Shows gibt es ab 46,40 Euro bei Eventim. Eine Übersicht aller bisher gezeigten 164 SchleFaZ-Filme gibt es auf der Wikipedia-Seite zur Show.

