Servus TV eingestellt: Wie kann man den Sender 2024 empfangen?

Lange Zeit war der österreichische TV-Sender Servus TV auch in Deutschland zu sehen. Anfang 2024 wird der Sendebetrieb hierzulande allerdings eingestellt. Kann man Servus TV auch im neuen Jahr noch empfangen?

TV Facts

In Österreich läuft der Sender auch nach dem Jahreswechsel normal weiter. Lediglich Nutzer in Deutschland müssen sich umstellen. Auf dem gewohnten Sendeplatz von Servus TV findet man ab sofort das Programm von DF1. Auch auf Sendungen aus dem Programm von Servus TV muss man aber nicht verzichten.

Servus TV: Das kann man 2024 noch sehen

Auch wenn Servus TV über den klassischen Empfangsweg nicht mehr am TV gesehen werden kann, gibt es von Deutschland aus Zugriff auf viele Inhalte. So kann man auf der Webseite zum Servus-TV-Stream einschalten. Viele Sendungen lassen sich dort auf Abruf einschalten. (weiter zu Servus TV). Einige Inhalte kann man aus lizenzrechtlichen Gründen allerdings nicht mit einer deutschen IP ansehen. Hier hilft gegebenenfalls ein VPN-Umweg weiter (Geoblocking umgehen: So geht es). Mit ServusTV On bietet man eine digitale Plattform an, bei der es viele Inhalte aus dem Programm des österreichischen Senders online gibt. Die Kanäle sind thematisch sortiert, sodass ihr hier direkt zu Sport-Übertragungen, Natursendungen und mehr einschalten könnt (zu Servus TV On). Servus TV wird zudem weiterhin im Angebotsumfang der Streaming-Dienste wie Zattoo enthalten sein (Senderliste bei Zattoo ansehen).

Der große Streaming-Vergleich 2023 Abonniere uns

auf YouTube

Servus TV eingestellt: Der Nachfolger in Deutschland

Als Nachfolger für Servus TV geht DF1 in Deutschland an den Start. Der Sender übernimmt dabei einige Produktionen aus dem Original-Programm des österreichischen Kanals. Zudem wird es News und Entertainment-Programme aus eigener Produktion geben. Einige Sportsendungen werden darüber hinaus von DAZN übernommen. Die Deutsche Telekom gibt zudem Übertragungsrechte der Deutschen Eishockeyliga DEL an DF1 weiter. Bei DF1 wird es demnach in der Hauptrunde pro Spieltag eine Live-Übertragung geben, in der Regel sonntags. In den Play-offs gibt es ebenfalls ein Spiel pro Runde. Das Programm von DF1 empfangt ihr via Satellit so:

Astra 19,2 Ost 1L

Pol: H

Transponder: 1007

Frequenz 11303

SR: 22.000

Fec: 2/3

Der Sender übernimmt zudem den Platz von Servus TV bei den Kabelnetzbetreibern wie Vodafone.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.