DF1 empfangen: Hier gibt es den neuen Free-TV-Sender

Seit dem 1.1.2024 kann man in Deutschland mit DF1 einen neuen Free-TV-Sender empfangen. Wo lässt sich das Programm einschalten und was gibt es dort zu sehen?

TV Facts

DF1 ist über die meisten gewohnten Wege zu empfangen. Man kann also per Kabel, Satellit, IPTV und im Stream einschalten. Der Sender übernimmt dabei den Platz von Servus TV, das ab sofort nicht mehr im deutschen TV ausgestrahlt wird. Am schnellsten schaltet ihr DF1 im Live-Stream ein (weiter zum Stream).

DF1: Neuer Sender per Satellit, Kabel, Stream & mehr

Wollt ihr DF1 über Satellit sehen, geht das in HD-Qualität über Astra. Das sind die Empfangsdaten:

ASTRA 19,2 Ost 1L

Pol: H

Transponder: 1007

Frequenz: 11303

SR: 22.000

Fec: 2/3

Schaut ihr über Kabel Fernsehen, findet ihr DF1 ab sofort auf dem ehemaligen Sendeplatz von Servus TV. Wird der Sender dort nicht aufgeführt, startet einen neuen Sendersuchlauf an eurem Empfangsgerät.

Was gibt es beim neuen Free-TV-Sender DF1 zu sehen?

Im DF1-Programm wird es viele Inhalte wie Reportagen, Wissensendungen, Quiz-Shows und Dokumentationen geben, die bislang bei Servus TV ausgestrahlt wurden. Dazu gehören die Sendungen „Quizjagd“, „Einfach gut leben“, „Die besten Köche der Welt. Zu Gast im Ikarus“, „Explorers: Adventures of the Century“, „Bergwelten“ und „Fast vergessen“.

Daneben zeigt der Sender einige eigenproduzierte Unterhaltungssendungen und News. Sport-Fans können sich dank einer Kooperation auf einige Berichte aus dem Programm des Streaming-Dienstes DAZN freuen. Eishockey-Anhänger dürfen zudem einige DEL-Spiele live im Free-TV sehen. Je Spieltag wird es in der Hauptrunde sowie pro Play-off-Runde ein Spiel live geben. Teleshopping-Sendungen sind ebenfalls angekündigt. Der Programmumfang soll im Laufe des Jahres stetig ausgebaut werden.

Den Fernsehsender „DF1“ gab es bereits in den 1990er-Jahren. Damals handelte es sich um ein Pay-TV-Programm, das später von Premiere übernommen wurde und anschließend in das heute bekannte Sky übergegangen ist.

