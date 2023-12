Wo & wann kommt „Kevin – allein zu Haus“ 2023 im Free-TV?

Ohne die richtigen Weihnachtsfilme ist das Fest nur halb so gemütlich. „Kevin – Allein zu Haus“ und „Kevin – Allein in New York“ gehören für Viele zum traditionellen Programm an den Weihnachtstagen. Wann kommen die „Kevin“-Filme 2023 im Free-TV und auf welchem Sender kann man einschalten?

Die beiden Komödien mit dem jungen Macaulay Culkin sind aus der TV-Landschaft im Dezember nicht wegzudenken. Auch in diesem Jahr könnt ihr euch mit dem Klassiker in festliche Stimmung bringen und zusehen, wie Kevin sein Haus gegen die „feuchten“ und anschließend die „klebrigen Banditen“ verteidigt.

Wer zeigt „Kevin – allein zu Haus“ 2023 im Free-TV?

Wie schon in den vergangenen Jahren, wird „Kevin – Allein zu Haus“ auch 2023 im Free-TV beim Sender Sat.1 gezeigt. Das ist der Termin:

Sonntag (Heiligabend), 24. Dezember 2023: 20:15 Uhr, Sat.1

Wer österreichisches TV empfangen kann, schaltet bereits vorher ein:

Mittwoch, 20. Dezember 2023: 20:15 Uhr, ORF

Donnerstag, 21. Dezember, 03:10 Uhr, ORF (Wiederholung)

Auch auf den Nachfolger „Kevin – Allein in New York“ muss man 2023 nicht verzichten. Das sind die Sendetermine für den zweiten Teil:

Mittwoch, 20. Dezember 2023: 22:00 Uhr, ORF

Montag (1. Weihnachtstag), 25. Dezember 2023: 20:15 Uhr, Sat.1

In Österreich kann man die Fortsetzung also direkt im Anschluss an den ersten Teil sehen, in Deutschland müssen Kevin-Fans einen Tag warten, bis das Abenteuer in der New Yorker Großstadt bei Sat.1 gezeigt wird.

Das Highlight für jeden Fan, das Haus von „Kevin“ zum Selberbauen:

Hier gibt es „Kevin – allein zu Haus“ im Stream

Natürlich könnt ihr den Film auch unabhängig von den TV-Terminen auf den Fernsehbildschirm holen. Viele Anhänger haben den Film noch im gut sortierten DVD- oder Blu-ray-Regal (bei Amazon ansehen). Wer lieber streamt, statt Scheiben in ein Abspielgerät zu schieben, kann „Kevin – allein zu Haus“ und „Kevin – Allein in New York“ in der Abo-Flatrate bei Disney+ anschauen.

Einen kostenlosen Probemonat gibt es bei dem Anbieter nicht mehr, dort könnt ihr aber nicht nur die beiden Comedy-Klassiker, sondern Tausende andere Highlight-Filme und Serien anschauen. Auch der ungeliebte und wenig erfolgreiche neue Teil „Nicht schon wieder allein zu Haus“ aus dem Jahr 2021 (MDb-Wertung :3,6) ist dort enthalten, falls ihr die Reihe komplettieren wollt.

