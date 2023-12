Disney Dreamlight Valley: „Schwarm des wilden Dschungels“ gelöst

Um in Disney Dreamlight Valley Dschafar zu helfen, tut ihr euch mit Gaston und Rapunzel zusammen. Im Rahmen der Aufgabe „Der Schwarm des wilden Dschungels“ müsst ihr Insektenschwärme im Hain finden. Wir führen euch zum Fundort und helfen euch durch die Quest.

Nach Gaston sehen und mit Rapunzel sprechen

Nachdem einige Stunden vergangen sind, Gaston wieder ansprechbar ist und ihr den wilden Dschungel erkundet sowie Rapunzel gefunden habt, könnt ihr die Aufgabe „Der Schwarm des wilden Dschungels“ weiterverfolgen. Ihr schaltet sie automatisch frei, indem ihr die Hauptstory von „A Rift in Time“ spielt.

Begebt euch also zu Gaston und sprecht ihn an. Nach langem hin und her wird er euch empfehlen, mit Rapunzel im wilden Dschungel zu sprechen, da der zweite Teil des Skarabäus nicht in der Wüste sein kann. Lauft also zu Rapunzel und sprecht mit ihr. Sie wird euch erzählen, dass sie im Hain öfter Insekten hört und es sich dabei um die gesuchten Skarabäen handeln könnte.

Insektenschwärme finden

Obwohl ihr nicht nach Insekten, sondern nach einem Skarabäus aus Messing sucht, haltet ihr die Idee von Rapunzel für gut und wollt nach den Insektenschwärmen im Hain suchen. Das folgende Bild zeigt euch den Fundort dieser Insektenschwärme:

Sucht an diesem Ort nach einer Wand, an der sich Insekten sammeln. Das Bild ganz oben im Artikel zeigt euch, wie sie genau aussieht. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Nachdem ihr ein Foto von den Insekten gemacht habt, kehrt zu Rapunzel zurück und sprecht mit ihr. Die Prinzessin erklärt euch, dass die Käfer normalerweise zwar in der Wüste leben, sich aber von dem Skarabäusschlüssel angezogen fühlen könnten. Verbirgt sich hinter der Wand vielleicht der zweite Teil des Skarabäus?

Fleischfressende Blumenarrangements aufstellen

Um hinter die Wand aus Käfern zu gelangen, sollt ihr Blumenarrangements aus fleischfressenden Pflanzen herstellen. Diese verscheuchen dann den Insektenschwarm. Als nächstes sollt ihr also 2 „Fleischfressende Blumenarrangements“ herstellen und dafür benötigt ihr:

4x Grüne Fliegenfalle

4x Lila Fliegenfalle

4x Rote Kannenpflanze

4x Gelbe Kannenpflanze

12x Tropenholz

Tipp: Im Menü des Spiels werden euch die Fundorte der Pflanzen und des Holzes genannt.

Mit diesen Zutaten geht ihr an die Werkbank und dort zum Reiter „Möbel“. Die „Fleischfressenden Blumenarrangements“ werden euch gleich als erstes angezeigt. Wählt sie aus und stellt gleich 2 davon her. Begebt euch dann zurück zum Insektenschwarm und stellt die Möbel dort auf. Das folgende Bild zeigt euch, wie wir es gemacht haben:

Stellt die beiden „Fleischfressenden Blumenarrangements“ einfach ganz nah an die Insekten heran und sie werden verschwinden. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Die zweite Hälfte des Skarabäusschlüssels holen und restaurieren

Bevor der Insektenschwarm allerdings verschwindet, müsst ihr nochmal kurz nach Gaston schauen. Der Angeber braucht schließlich auch unsere Aufmerksamkeit. Nachdem ihr erfahren habt, dass Gaston nichts getan hat, könnt ihr endlich zum Insektenschwarm zurückkehren und stellt fest, dass ihr jetzt einfach nach dem zweiten Teil des Skarabäusschlüssels auf dem Sockel greifen könnt.

Begebt euch zur nächstbesten Hologramm-Station und sprecht mit Dschafar. Der Teil des Schlüssels ist verrostet und der Zauberer verrät euch, dass ihr ihn am Tisch der Zeit restaurieren könnt. Er gibt euch dafür eine Blaupause, die ihr in eurem Inventar aktivieren müsst.

Begebt euch zum Tisch der Zeit und öffnet dort die Karte „Aufgabe“. Hier wird euch schon das „Skarabäusstück des Dschungels“ angezeigt. Wählt es aus, um es zu reparieren. Ihr benötigt dafür folgende Gegenstände:

Rostiges Skarabäusstück des Dschungels

3x Traumscherbe

1.000x Nebel

Stellt den Gegenstand her und sprecht erneut mit Dschafar an einer Hologramm-Station eurer Wahl. Nach dem Gespräch ist die Mission „Der Schwarm des wilden Dschungels“ abgeschlossen.

