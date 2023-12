Prison Break Staffel 6? Serie kommt zurück – aber anders

Ganze acht Jahre mussten Fans von Prison Break warten, bevor nach dem ursprünglichen Aus im Jahr 2017 neue Folgen ausgestrahlt wurden. Inzwischen liegt das Revival wieder einige Jahre zurück. Wie sieht es mit neuen Folgen aus? Kommt eine sechste Staffel von Prison Break?

Nachdem Fans lange im Unklaren blieben, können Serienfreunde nun aufatmen: Neue Folgen von Prison Break sind wohl in Planung. Allerdings gibt es einen Dämpfer für Anhänger der Gefängnis-Story.

Statt Season 6: So soll Prison Break wiederkommen

Laut Deadline soll es tatsächlich Planungen zu neuen Prison-Break-Folgen geben. Dabei soll aber nicht die bisherige Geschichte fortgesetzt werden. Stattdessen wird von einem Reboot berichtet. Es sollen also komplett neue Charaktere in einer frischen Handlung eingeführt werden. Die Neuauflage soll im gleichen Universum wie die Hauptserie spielen. Es könnte also zumindest ein kurzes Wiedersehen mit bekannten Figuren wie Michael und Lincoln geben. Das dürfte aber ohne die bisherigen Darsteller Wentworth Miller und Dominc Purcell geschehen. Bereits im November 2020 verkündete Miller bei Instagram, dass er nicht mehr die Rolle von Michael Scofield spielen möchte. Er begründet es damit, dass er als homosexueller Schauspieler keine Rollen mehr von Heterosexuellen übernehmen will. Purcell zeigte sich daraufhin solidarisch und gab ebenfalls an, nicht mehr für neue Prison-Break-Folgen zur Verfügung zu stehen.

Auch das Team hinter der Kamera soll ausgetauscht werden. Als neuer Showrunner ist Elgin James im Gespräch, der bislang für das „Sons of Anarchy“-Spin-off „Mayans MC“ verantwortlich war. Der Serienschöpfer Paul Scheuring soll zumindest in beratender Position erhalten bleiben.

Prison Break: Das ist zu Staffel 6 bekannt

Wann die neuen Folgen der Prison-Break-Serie erscheinen könnten, wurde nicht bekannt gegeben. Aller Voraussicht nach wird die Serie von Hulu produziert, das zu Disney gehört. Wenn das Revival tatsächlich einmal erscheinen sollte, wird es vermutlich in den USA bei Hulu platziert. Deutsche Fans könnten dann wie jetzt auch schon bei der Hauptserie über Disney+ im Stream einschalten (zur Serie beim Streaming-Dienst).

Aktuell gibt es noch keinen Zeitplan und keine Angaben darüber, wer die Hauptrollen übernehmen soll oder wann die Dreharbeiten beginnen könnten. Die neue Prison-Break-Umsetzung befindet sich also noch in einem frühen Planungsstadium, Serien-Fans dürfen sich aber immerhin schon einmal freuen, dass in ferner Zukunft neues Material erscheinen wird.

