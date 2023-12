Kommt Prison Break wieder zu Netflix? Alle Folgen im Stream

„Prison Break“ gehört zu einem der Serien-Highlights der letzten Jahre. Bis Ende 2021 konnten Abonnenten bei Netflix auf alle Folgen der Gefängnis-Serie im Stream zugreifen. Seitdem sind die Staffeln dort jedoch nicht mehr verfügbar. Kommt Prison Break noch einmal zu Netflix zurück? Und wo kann man alle Folgen aktuell im Stream sehen?

Streamingdienste im Überblick Facts

Mittlerweile ist das Angebot an Streaming-Diensten eher unüberschaubar. Mit Netflix, Disney+, Amazon Prime, Paramount und Co. gibt es unzählige Anbieter, die sich die Lizenzen und Ausstrahlungsrechte für verschiedene Klassiker und Serien-Highlights der letzten Jahre untereinander aufteilen müssen. Wer alle Folgen von Prison Break im Stream sehen will, benötigt aktuell ein Abonnement bei Disney+ (Abo-Optionen ansehen, Stand: Dezember 2023).

Prison Break nicht mehr bei Netflix: Hier gibt es die Serie

Es ist eher selten, dass Inhalte bei verschiedenen Streaming-Plattformen gleichzeitig angeboten werden. Solange Prison Break also bei Disney+ im Abonnement zu sehen ist, wird es die Serie aller Voraussicht nach nicht bei Netflix geben. Sucht man bei Google nach der Kombination „Prison Break Netflix“, findet man zwar ein Suchergebnis mit dem Titel, der Link dahinter verweist aktuell aber nur auf eine Fehlerseite bei der Streaming-Plattform. Der Fehler-Code „NSES-404“ gibt an, dass es sich um eine „404“-Seite handelt, hinter der Adresse also kein Inhalt gefunden werden kann.

Wenn ihr euch nicht vom Flatrate-Angebot eines Streaming-Anbieters abhängig machen wollt oder Disney+ nicht buchen möchtet, bietet euch Amazon alle 5 Staffeln von Prison Break zum Leihen oder Kaufen. So sichert ihr euch die Serie und könnt sie jederzeit auf einem Gerät mit Prime-Video-App anschauen (bei Amazon Prime Video ansehen). Sammler greifen hingegen zur DVD- oder Bluray-Box, um sich die Serie unabhängig von einer Internetverbindung und Online-Plattform anzusehen.

Prison Break - Season 1-5 - Komplettbox [Blu-ray] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.12.2023 16:11 Uhr

Kommt Prison Break wieder zu Netflix?

Prison Break gehört zu den beliebtesten TV-Serien der vergangenen Jahre. In insgesamt 90 Folgen in fünf Staffeln wurde die Geschichte eines Ausbruchs sowie der Flucht aus dem Fox River State-Gefängnis erzählt. Nach dem zwischenzeitlichen Ende 2009 wurden 2017 weitere Folgen der Serie produziert. Im TV gibt es aktuell keine Ausstrahlung der Serie. Zuletzt zeigt der Pay-TV-Sender Fox die Episoden im Jahr 2020. von Prison Break im Stream sehen.

GIGA App-Tipp: Serien Abonniere uns

auf YouTube

In Prison Break versucht Michael Scofield seinen unschuldig zum Tode verurteilten Bruder Lincoln aus dem Gefängnis zu retten. Nach dem Ausbruch sind die Scofields die meist gesuchten Männer in den USA. Durch einen missglückten Deal landet Michael seinerseits in einer Gefängnis-Hölle in Panama. Fans der Serie bekommen möglicherweise bald neues Material zu sehen. Es ist aber keine Fortsetzung geplant, sondern eine Neuauflage mit neuen Charakteren (mehr dazu bei Kino.de).

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.