„Viel besser als erwartet“: Fans feiern Fallout-Trailer

Die Videospielreihe Fallout hat eine bedeutende Spur in der Pop-Kultur hinterlassen. Amazon sieht das auch so, zeigt keine Scheu und produziert eine Live-Action-Serie mit dem großen Namen im Titel. Die ersten Bilder stießen bei den Fans auf positive Resonanz, während der erste Trailer sogar einige Skeptiker überzeugte.

Fallout: Fans sind begeistert vom ersten Trailer

Der Trailer von Fallout hat die Erwartungen der Fans an die kommende Serie gesteigert. Um erfolgreich zu sein, muss die Produktion sowohl das Vermächtnis der bekannten Reihe als auch die Wünsche der Fans erfüllen. Nach dem ersten Trailer sind die Fans jedoch sehr optimistisch gestimmt, da das Film-Team den Ton und die Details der Fallout-Spiele erfolgreich eingefangen habe. Zudem biete die Serie, ähnlich wie die Spiele, ein neues Setting, neue Ereignisse und neue Charaktere.

„Tolle Besetzung, und es sieht so aus, als wären sie dem Spiel treu geblieben“, schreibt YouTube-Nutzer CrizZap24. Mit „Ich habe die Ideen hinter der Fallout-Reihe immer geliebt. Ästhetisch ansprechend und genau so, wie ein Live-Action-Fallout aussehen sollte“ spricht YouTube-Nutzer Moosed31 vielen Fans aus der Seele.

Laut dem ausführenden Produzenten Graham Wagner habe das Kreativteam versucht, einen neuen Beitrag zum Fallout-Universum zu leisten – was jedoch nicht immer einfach gewesen sein soll. Wagner gab an, dass eine der Herausforderungen darin bestand, zu entscheiden, welche Ideen in die Serie einfließen sollten.

Gemäß GameRant hat Wagner in einem Interview vor der Comic Con Experience 2023 in São Paulo offenbart, dass es keine Möglichkeit gab, alles in der ersten Staffel der Serie unterzubringen. Offenbar hat das Team dennoch gute Entscheidungen getroffen. Todd Howard, Game Director der Fallout-Spiele, äußerte, dass es sich anfühlt, als würde das Team Fallout 5 entwickeln. „Das war das größte Kompliment, das wir hätten bekommen können“, so Wagner.

Die Premiere der Fallout-Serie ist voraussichtlich am 12. April 2024 auf Amazon Prime Video.

Wann soll Fallout 5 erscheinen?

Fans warten sehnsüchtig auf das nächste Hauptspiel der Fallout-Reihe, dieses wird allerdings noch einige Jahre auf sich warten lassen. In der Vergangenheit wurde bereits mehrfach bestätigt, dass Fallout 5 erst nach The Elder Scrolls 6 erscheinen wird.

