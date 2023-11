Amazon verkauft ein geniales Gerät, mit dem ihr Schimmel ohne Chemie bekämpfen könnt

Manchmal stößt man bei Amazon zufällig auf Dinge, die man zuvor noch nie gesehen hat. Genau das ist mir kürzlich passiert und ich bin auf Schimmel Dry aufmerksam geworden. Ein ziemlich interessantes Gerät, das euch dabei hilft, feuchte Wände und Schimmel ohne Chemie zu bekämpfen. Die Kosten für Strom halten sich dabei sogar in Grenzen und die Bewertungen sprechen eine deutliche Sprache.

Schimmel Dry entfernt Schimmel ohne Chemie

Wer von euch schon einmal Schimmel hatte, kennt das Problem. Man muss wirklich viel Zeit, Geld und Geduld aufbringen, um Schimmel an Wänden wirklich nachhaltig loszuwerden. Es gibt Schimmelsprays, spezielle Farben und diverse Hausmittel, die helfen sollen. Am Ende funktioniert vieles davon nicht und ihr müsst Renovierungsarbeiten durchführen oder beim Vermieter anmelden. Ich spreche da aus eigener Erfahrung, denn ich hatte in meiner alten Wohnung ein Bad ohne Fenster und schlechtem Abzug. Da war Schimmel vorprogrammiert.

Nun bin ich zufällig auf Schimmel Dry bei Amazon gestoßen. Es handelt sich dabei im Grunde um einen Infrarotstrahler, der mit relativ wenig Energieaufwand den Schimmel und feuchte Wände bekämpft. Die betroffenen Stellen werden mit dem Schimmel Dry ins Visier genommen und durch die Infrarottechnologie komplett ohne Chemie getrocknet. Schimmelsporen haben keine Chance mehr und giftig ist das Prozedere auch nicht. Sie kann überall durchgeführt werden.

So ein Schimmel Dry kostet bei Amazon 127,90 Euro (bei Amazon anschauen). Mag im ersten Moment etwas teuer erscheinen, doch wenn ich bedenke, dass ich für Sprays und spezielle Farbe damals über 150 Euro bezahlt habe, bis dann mal etwas geholfen hat, finde ich den Preis angemessen. Zudem bekommt ihr ein Gerät, welches ihr immer wieder benutzen könnt. Bei über 1.300 Bewertungen gibt es bei Amazon 4,7 von 5 Sternen und viele positive Beispiele, wo genau dieser Schimmel Dry geholfen hat.

Schimmel Dry - Schimmelentferner Wand & Schimmelentferner Bad -ohne Chemie für immer Schimmelfrei - Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.11.2023 14:48 Uhr

Ursache für Schimmel muss gefunden werden

Auch wenn der Schimmel Dry punktuell hilft, wo es schimmelt, muss am Ende die Ursache für das Problem gefunden werden. Da kann es unzählige verschiedene Gründe geben. Ihr könnt feuchte Wände und Schimmel mit diesem Gerät zwar in Schach halten, doch wenn der Kern des Problems nicht beseitigt wird, dann kommt der Schimmel immer wieder zurück. Bis das passiert könnt ihr mit Schimmel Dry aber dagegenhalten.

