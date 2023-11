„The Boys“ erobert Mexiko: Neue Prime-Serie im Anflug

Das Universum von The Boys wird größer: Amazon plant einen neuen Ableger der beliebten Serie mit dem Titel The Boys: Mexico. Noch hält sich Amazon mit Details zurück, aber die Erwartungen an das Spin-Off sind hoch. Als Autor ist Gareth Dunnet-Alcocer mit an Bord.

The Boys: Neues Spin-Off kommt

Das Superhelden-Genre bekommt frischen Wind: Amazon plant mit The Boys: Mexico einen neuen Serienableger. Gareth Dunnet-Alcocer, bekannt durch seine Arbeit an Blue Beetle, übernimmt die Rolle des Autors. Die Schauspielstars Diego Luna und Gael García Bernal sind nicht nur als ausführende Produzenten beteiligt, sondern erwägen auch, vor der Kamera zu stehen (Quelle: Deadline). Die genaue Handlung bleibt vorerst ein gut gehütetes Geheimnis.

Neben Dunnet-Alcocer sind auch die kreativen Köpfe des Originals wie Eric Kripke sowie Seth Rogen und Evan Goldberg beteiligt. Noch steckt die Serie, die in Mexiko gedreht wird, in den Kinderschuhen. Budgetierung und Casting sind die aktuellen Schwerpunkte. Loreli Alba von Point Grey wird eine leitende Rolle einnehmen. Wann der Ableger auf Amazon Prime zu sehen sein wird, steht noch nicht fest.

The Boys basiert auf dem New-York-Times-Bestseller-Comic und hat sich schnell eine treue Fangemeinde aufgebaut. Die Serie wirft ein kritisches Licht auf Superhelden, die ihre Kräfte missbrauchen, anstatt sie für das Gute einzusetzen. Nach drei erfolgreichen Staffeln und zwei Spin-Offs, darunter eine Zeichentrickserie und der College-Ableger Gen V, ist The Boys längst mehr als nur eine Serie, sondern ein stetig wachsendes Franchise.

Das erwartet uns in der vierten Staffel von The Boys:

Gen V: Zweite Staffel für weiteres Spin-Off

The Boys: Mexico ist bereits das dritte Spin-Off. Für das zweite, Gen V, hat Amazon kürzlich eine zweite Staffel angekündigt. Sie könnte im Frühjahr 2024 nach der vierten Staffel von The Boys ausgestrahlt werden.

