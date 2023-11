Black Week bei Aldi: Discounter lässt Amazon alt aussehen

Während der Black Week lässt Aldi im Onlineshop ordentlich die Preise purzeln. Bei vielen der Angebote kann selbst Amazon nicht mithalten. Wir listen die besten Deals mit maximaler Ersparnis.

Black Week bei Aldi im Preis-Check: Die 21 besten Angebote

Aldi verspricht während der „Black Shopping Week“ die besten Deals des Jahres und bietet aktuell zahlreiche Elektronik-Produkte, Werkzeuge und Haushaltswaren zu reduzierten Preisen an (zur Aktion bei Aldi). Wir haben uns die Angebote im Onlineshop näher angesehen und mit denen anderer Händler verglichen. Und tatsächlich verrät der Preisvergleich, dass selbst Amazon bei vielen Schnäppchen nicht mithalten kann. Die besten Deals mit besonders hoher Ersparnis haben wir hier für euch zusammengefasst. Beachtet, dass noch Versandkosten in Höhe von mindestens 5,95 Euro dazu kommen und beliebte Produkte vorzeitig ausverkauft sein können.

Telefunken Trekking E-Bike Expedition XC940 Statt 2.299 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2023 13:21 Uhr

Fischer E-Bike Terra 2.1 Junior 27,5" Statt 1.549 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2023 13:07 Uhr

Philips 43" Ambilight Smart-TV inkl. Soundbar Statt 1.299 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2023 14:09 Uhr

Telefunken 43"-Full-HD-Android-Smart-TV Statt 389 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2023 15:15 Uhr

Philips Beamer NeoPix 530 Statt 419,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2023 13:14 Uhr

Blaupunkt Soundbar LS2225 mit Subwoofer Statt 129,95 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2023 13:24 Uhr

Xiaomi Redmi Buds 3 Pro Statt 69,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2023 12:53 Uhr

Samsung Galaxy Buds Live Statt 149 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2023 13:10 Uhr

Blaupunkt Noise Cancelling BT-Kopfhörer HPB 200 Statt 159,95 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2023 15:15 Uhr

Samsung Galaxy A14 Statt 199 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2023 15:15 Uhr

Amazfit Smartwatch GTR 4 Black Statt 229,90 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2023 13:19 Uhr

Medion 15,6"-Notebook E15309 Statt 449 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2023 13:12 Uhr

WiFi-Klappdrohne QC-800SE Statt 149 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2023 13:31 Uhr

Lexibook Power Puppy Roboterhund mit Programmierfunktion Statt 69,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2023 13:54 Uhr

Telefunken E-Scooter Synergie S600 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2023 13:21 Uhr

8times3 Laufband Slim Statt 799 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2023 13:52 Uhr

Tint smartes LED-Panel Aris Statt 199 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2023 15:15 Uhr

Scheppach Benzin-Kettensäge CSP530S mit Gehörschutz und Schutzbrille Statt 399 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2023 13:38 Uhr

Fischer Bike Akku-Kompressor inkl. Powerbank Statt 79,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2023 13:12 Uhr

Bresser Fernglas Primax 8x56 Statt 449 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2023 14:05 Uhr

Black Friday: Was ist das eigentlich?

„Black Friday“ ist ein aus den USA stammender Brauch, der traditionell am Freitag nach Thanksgiving gefeiert wird. Dieses Ereignis markiert den Beginn der Weihnachtseinkaufssaison. Geschäfte und Online-Händler locken Kunden mit erheblichen Rabatten und Sonderangeboten. Black Friday hat sich weltweit verbreitet und ist bekannt für lange Schlangen und frühzeitige Öffnungszeiten in Geschäften sowie für außergewöhnliche Verkaufsaktionen.

Der Name „Black Friday“ hat mehrere Ursprünge. Einer der gängigsten Erklärungen ist, dass die Geschäfte „aus den roten Zahlen“ (Verlust) in die „schwarzen Zahlen“ (Gewinn) wechseln, da der Verkaufsumsatz an diesem Tag oft deutlich steigt. Eine andere Erklärung bezieht sich auf den schweren Verkehr und das Chaos, das in den 1950er und 1960er Jahren in Philadelphia beobachtet wurde, als große Menschenmassen für Weihnachtseinkäufe und Football-Spiele in die Stadt strömten.

In den letzten Jahren hat sich der Black Friday zu einem mehrtägigen Ereignis entwickelt, das oft das gesamte Wochenende bis zum „Cyber Monday“ umfasst, einem weiteren großen Einkaufstag, der sich auf Online-Angebote konzentriert.

