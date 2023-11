Steam verramscht einen der besten Weltkriegs-Shooter gerade für 3,99 Euro

Auf Steam läuft es aktuell gut für EA und Battlefield. Immer mehr Spieler stürzen sich in die Schlacht, was wie auch bei Battlefield 5 am besonders günstigen Preis liegen könnte.

Battlefield 5 Facts

Battlefield 5 feiert ein Steam-Comeback und das Beste: Ihr bekommt den First-Person-Shooter von Entwickler DICE und Publisher EA nicht nur besonders günstig, auf den Servern ist sogar richtig was los.

Battlefield 5 für 3,99 Euro auf Steam

Hier sind alles wichtigen Infos zum Angebot auf Steam:

Preis: Ihr bekommt die Battlefield 5 Definitiv Edition für 3,99 Euro (92 Prozent Rabatt).

Ihr bekommt die Battlefield 5 Definitiv Edition für 3,99 Euro (92 Prozent Rabatt). Ablaufdatum: Das Angebot gilt noch bis zum 28. November 2023 um 19:00 Uhr deutscher Zeit.

Das Angebot gilt noch bis zum deutscher Zeit. Inhalte der Definitiv Edition: Das Hauptspiel Alle Gameplay-Inhalte (Waffen, Fahrzeuge und Gadgets) der ersten 2 Jahre Alle Elitesoldaten 84 Outfit-Variationen für die britische und deutsche Armee zur Erweiterung der WK2-Sandbox Acht Soldaten-Outfits aus Jahr 2 Zwei Waffen-Skins aus Jahr 2, die auf zehn bzw. vier Waffen angewandt werden können Drei Fahrzeug-Optiken 33 Kapitel-Belohnungen aus Jahr 1



Ihr ballert lieber im Wilden Westen? Kein Problem: Red Dead Redemption 2 gibt es bei Steam aktuell auch im Angebot:

Neuer Steam-Rekord für BF 5

Es scheint, dass bereits viele Steam-Nutzer das günstige Angebot genutzt haben. Battlefield 5 stellte erst gestern einen neuen Spielerrekord auf. Der Shooter brachte es auf über 111.000 gleichzeitig aktive Spieler. (Quelle: Steam DB).

Das letzte Mal kam Battlefield 5 im September 2021 in die Nähe solcher Zahlen. Zum Release auf Steam im Juni 2020 mühte sich das Spiel sogar mit nur knapp 2.000 Spielern ab. (Quelle: Steam DB).

Falls ihr Neueinsteiger seid und ein bisschen Hilfe beim Singleplayer braucht – so meistert ihr alle Herausforderungen:

Bei den Steam-Rezensionen sieht es zurzeit ebenfalls besser aus. Während von den insgesamt gut 150.000 Bewertungen 70 Prozent positiv ausfallen, sind die letzten 30 Tage sogar zu 75 Prozent wohlwollend gegenüber Battlefield 5 ausgefallen. (Quelle: Steam). Dabei richtet sich die Kritik nicht gegen das Gameplay oder die Inhalte des Spiels. Es sind die Cheater, die vielen Battlefield-Fans den Spielspaß verderben.