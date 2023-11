Kostenlos für Prime-Mitglieder: Serien-Fans fiebern dem 15. Dezember entgegen

Eine der besten Serien bei Amazon Prime Video geht endlich in die Verlängerung. Bereits am 15. Dezember 2023 erscheint die zweite Staffel von „Reacher“. Für Prime-Mitglieder von Amazon kostet der Serienspaß natürlich nichts und ist kostenlos. Doch ein kleiner Haken am Release-Plan darf nicht unerwähnt bleiben.

Amazon Prime Facts

Bisher brachte man die Rolle des „Jack Reacher“ vorwiegend noch mit Hollywood-Star Tom Cruise in Verbindung. Der verkörperte den ehemaligen Militärpolizisten mit besonderen Fähigkeiten zuvor zweimal auf der großen Leinwand.

„Reacher“ bei Amazon Prime Video: Ab 15. Dezember geht’s endlich weiter

Statt im Kino ging es für „Reacher“ allerdings im TV weiter und zwar seit letztem Jahr in einer Serie auf Amazon Prime Video. Seitdem übernimmt der US-amerikanische Schauspieler und Sänger Alan Ritchson die Rolle. Ein neuer und erfolgversprechender Ansatz, denn Ritchsons Darstellung und Erscheinung unterscheidet sich dann doch sehr stark von der eines Tom Cruise. Der Serie schadet es nicht – Kritiker und Zuschauer sind begeistert (bei Amazon Prime Video ansehen).

Der Trailer verschafft einen ersten Vorgeschmack auf die zweite Staffel:

Reacher Staffel 2 – Trailer Deutsch

Schnell war klar, „Reacher“ wird fortgesetzt. Die zweite Staffel wird erneut 8 Episoden umfassen. Premiere ist am 15. Dezember 2023 bei Amazon Prime Video – kostenlos für alle Prime-Mitglieder. Kleiner Haken: Nicht alle Folgen werden wie bei der ersten Staffel in einem Rutsch ausgestrahlt. Amazon plant eine sukzessive Veröffentlichung. Die schaut wie folgt aus:

Episode 1 bis 3: am 15. Dezember 2023

Episode 4: am 22. Dezember 2023

Episode 5: am 29. Dezember 2023

Episode 6: am 5. Januar 2024

Episode 7: am 12. Januar 2024

Episode 8: am 19. Januar 2024

Fans müssen also bis Mitte Januar aufs Staffelfinale warten und ab dem 15. Dezember wöchentlich einschalten.

Pflichtprogramm für Serien-Fans

Die bisherige erste Staffel sorgte allerorten für Begeisterung. Eine IMDb-Bewertung von 8,1 von 10 Punkten spricht für ein absolutes Pflichtprogramm. Nicht minder überzeugend das Votum von 92 Prozent bei Rotten Tomatoes. Die Zuschauer sind mit 91 Prozent nahezu auf derselben Wellenlänge wie die Profi-Kritiker.

Machen wir es kurz: Gleich, ob ihr „Jack Reacher“ bisher nur aus dem Kino kanntet oder gar nicht, diesen neuen „Reacher“ müsst ihr unbedingt kennenlernen. Von uns gibt es eine klare Empfehlung.