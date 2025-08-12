„Jack Reacher“ Reihenfolge: Die Filme und die Serie im Überblick

Ein pensionierter Militärpolizist kann brutaler sein als James Bond: Wie ihr die „Jack Reacher“-Filme und die Serie in der richtigen Reihenfolge schaut, erfahrt ihr hier.

Der Actionheld Jack Reacher

Mit diesem Pensionär sollte man sich besser nicht anlegen: Nach dem großen Erfolg der „Jack Reacher“-Romane von Schriftsteller Lee Child dauerte es nicht lange, bis der ein oder andere Filmproduzent eine Adaption der Bücher für das Kino in Betracht zog.

Die Filme handeln vom Actionheld Jack, der wieder in den Dienst zurückgeholt wird und nach bester James-Bond-Manier ein paar Schurken erschießen darf. Dabei geht es auch mal brutal zu. Der erfahrene Jack weiß nämlich ganz genau, was er alles kann. Wir geben euch den Überblick zu seinen Abenteuern.



Das ist die richtige Reihenfolge der „Jack Reacher“-Filme

Da sich „Jack Reacher“ bisher auf zwei Teile beschränkt, könnt ihr bei der Wahl des richtigen Films nicht allzu viel falsch machen. Ihr schaut sie einfach nach der Chronologie der Veröffentlichung. Beide Filme findet ihr auf Amazon Prime Video zum Streamen.



Die actiongeladene „Reacher“-Serie

Seit 2022 kämpft sich der kräftige Actionheld bei Amazon Prime Video durch seine eigene Serie. Diese umfasst mittlerweile drei Staffeln. Und Fans können sich freuen, denn eine vierte Staffel wurde bereits bestätigt und wir können voraussichtlich im Sommer 2026 mit dieser rechnen (via kino.de).



„Reacher“ (seit 2022) bei Prime Video ansehen



Welche „Jack Reacher“-Bücher wurden verfilmt?

Die Handlung des ersten Films „Jack Reacher“ (2012) wurde frei nach dem Roman „One Shot“ (2005) von Lee Child adaptiert (bei Amazon ansehen). „Jack Reacher: Kein Weg zurück“ (2016) basiert hingegen auf Childs Werk „Die Gejagten“ von 2016 (bei Amazon ansehen).

Die Serie „Reacher“ hangelt sich in der ersten Staffel an der Handlung des Romans „Größenwahn“ (2017) entlang (bei Amazon ansehen). Staffel zwei basiert auf „Trouble“ (bei Amazon ansehen) und Staffel drei auf „Der Janusmann“ (bei Amazon ansehen). Grundlage für die vierte Staffel wird der 13. Roman „Underground“ sein (bei Amazon ansehen), wie Hauptdarsteller Alan Ritchson auf seinem Instagram-Profil im Juni 2025 bekanntgab.