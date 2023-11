Später Erfolg für Apple: iPhone-Flop ist jetzt ein echter Hit

Mit der Präsentation des aktuellen iPhone 15 nahm Apple das iPhone 13 mini für alle Zeiten aus dem Portfolio, nachdem es bereits im letzten Jahr keinen Nachfolger mehr für das kleine iPhone gab. Jetzt entwickelt sich der Winzling im Nachhinein noch zum echten Überraschungshit. Allerdings nicht hierzulande in Europa.

Vor drei Jahren versuchte Apple mit dem iPhone 12 mini die Klasse der kompakten Smartphones wieder aufleben zu lassen. Erfolgreich war dieses Unterfangen am Ende nicht. Zwar gab es mit dem iPhone 13 mini noch einen Nachfolger, doch bereits vom iPhone 14 gab es schon keine Mini-Version mehr. Stattdessen geht Apple jetzt den entgegengesetzten Weg und bietet mit dem Plus-Modell nunmehr bereits im zweiten Jahr die Standardvariante wahlweise mit größerem Bildschirm an.

iPhone 13 mini wird in Japan noch zum Erfolg

Offiziell bei Apple kaufen konnte man das iPhone 13 mini noch bis zur Vorstellung des iPhone 15 im September dieses Jahres. Wer das kleine Smartphone jetzt aber noch haben will, findet es nur noch im freien Handel und auf dem Gebrauchtmarkt.

Die Ankündigung Apples sorgt jetzt überraschend zu einem späten Erfolg fürs iPhone 13 mini. Einem Bericht nach haben sich nämlich die Verkäufe des iPhone 12 und 13 Mini in der ersten Woche nach der Einführung des neuen iPhone 15 mehr als verdoppelt. Allerdings nicht weltweit, sondern in erster Linie in Japan (Quelle: The Korea Herald via 9to5Mac).

Bei der Vorstellung der Mini-Klasse vor drei Jahren war Apple noch zuversichtlich:

Demnach erlebt der Online-Gebrauchtmarkt für die beiden Winzlinge in Japan einen regelrechten Ansturm, nachdem Apple den Verkauf des iPhone 13 mini offiziell einstellte.

Die Japaner bevorzugen bekanntlich eher kleinere Telefone. Von Apple werden sie diese nun nicht mehr bekommen. Wer sich dort also noch ein kompaktes iPhone sichern will, sollte nicht mehr lange mit dem Kauf warten.

Amazon kann aktuell noch liefern

