iPhone 15: Nur dieses Modell des Apple-Handys schlägt sie alle

Apple kann ja viel erzählen, doch erst ein Test unter echten Bedingungen offenbart die ganze Wahrheit. Die bringt jetzt der bekannte YouTuber Arun Maini ans Tageslicht. Bei seinem Akku-Test unter realischen Bedingungen erklimmt das neue iPhone 15 Plus den ersten Platz. Doch wie knapp ist das Ergebnis und wo landen die anderen Modelle?

Wie lange halten die neuen iPhones wirklich durch? Apples Angaben zur Akku-Leistung des iPhone 15 auf dem Papier sind ja schön und gut, am Ende aber doch eher theoretischer Natur. Der YouTuber Arun Maini der den Kanal „Mrwhosetheboss“ betreibt, will es nicht darauf beruhen lassen.

iPhone 15: Das Plus-Modell ist neuer Ausdauer-Meister

Er schnappt sich das neue iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max und lässt diese gegen ein iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 und iPhone 13 Pro Max in einem Akku-Test unter realistischen Bedingungen antreten (Quelle: YouTube).

Um ein ganzheitliches Bild zu erhalten, simuliert Maini eine Art tägliches Nutzungsmuster bestehend aus Aktivitäten wie das Anschauen von TikTok-Videos, Zoom-Videochats, Videoaufnahmen und Games. Die ganze Zeit bleibt dabei der Bildschirm an. Der Test ist dann beendet, wenn dem jeweiligen iPhone die Puste ausgeht und es sich ausschaltet.

Um es vorwegzunehmen: Das neue iPhone 15 Plus hält am längsten durch. Es schlägt alle neuen und alten Modelle, kein iPhone hält länger durch. Am Ende schafft es ganze 13 Stunden und 19 Minuten, bis die Lichter bei ihm ausgehen.

Doch wie schlagen sich die anderen Modelle? Zunächst der „Geschwistervergleich“ mit den Varianten des iPhone 15. Am schnellsten gibt das iPhone 15 Pro auf, gefolgt vom regulären Modell. Das iPhone 15 Pro Max landet von allen Modellen des iPhone 15 auf dem zweiten Platz.

Was bieten die Modelle des iPhone 15? Die Antworten in unserem Video:

Das ist neu im iPhone 15 Abonniere uns

auf YouTube

Die Gesamtplatzierung der Apple-Handys

Nehmen wir die restlichen Modelle im Test noch mit in die Wertung, schaut das Ergebnis zusammengefasst so aus:

iPhone 15 Plus: 13 Stunden 19 Minuten iPhone 15 Pro Max: 11 Stunden 41 Minuten iPhone 13 Pro Max: 11 Stunden 19 Minuten iPhone 14 Pro Max: 10 Stunden 54 Minuten iPhone 15: 9 Stunden 57 Minuten iPhone 15 Pro: 9 Stunden 20 Minuten iPhone 14: 9 Stunden 2 Minuten

Unterm Strich: Geht es um die Ausdauer, dann ist das neue iPhone 15 Plus unter allen iPhones ungeschlagen. Gegenüber dem Zweitplatzierten läuft das Plus-Model gar mit deutlichem Abstand ins Ziel. Übrigens: Nur bei allen Modellen des iPhone 15 verrät Apple jetzt auch offiziell die Anzahl der jeweiligen Ladezyklen, die älteren iPhones gehen leer aus.