iPhone 15: Warum sich ausgerechnet die Schweizer freuen dürfen

Günstig waren iPhones nie. Wie tief man aber für das Kult-Handy in die Tasche greifen muss, unterscheidet sich von Land zu Land erheblich. Auch das neue iPhone 15 (Pro) macht dort keine Ausnahme. Glücklich dürfen sich die Schweizer schätzen – ganz im Gegensatz zu den Menschen in der Türkei oder den Philippinen.

Apple Facts

Entgegen anderslautender Befürchtungen hat Apple die Preise für die neue iPhone-Generation nicht angehoben – im Gegenteil. Das iPhone 15 kostet in Deutschland sogar 50 Euro weniger als der Vorgänger, das bessere Pro-Modell ist mit 1.199 Euro immerhin nicht teurer geworden.

Günstig sind die die neuen iPhones damit nicht. Doch was „günstig“ und was „teuer“ ist, hängt vor allem von einem ab: dem Land, in dem man lebt. Das zeigt ein groß angelegter Ländervergleich.

iPhone 15 Pro: Schweizer arbeiten am wenigsten, Türken am meisten

Die Schweizer müssen für ein iPhone 15 Pro mit 128 GB Speicher am wenigsten arbeiten. (Bildquelle: Picodi)

Die Experten von Picodi haben sich angeschaut, wie teuer das iPhone 15 Pro mit 128 GB in unterschiedlichen Ländern ist (Quelle: Picodi). Sie wollten dabei herausfinden, wie viele Tage Einheimische arbeiten müssen, um sich das neue Apple-Handy leisten zu können.

Gewinner sind die Schweizer. Die Eidgenossen müssen im Schnitt lediglich 4,2 Tage arbeiten, um sich ein iPhone 15 Pro kaufen zu können. Danach folgen US-Amerikaner und Australier mit 5,3 Tagen sowie 6,3 Tagen.

Am anderen Ende der Skala landet hingegen die Türkei. Im Land am Bosporus müssen Einwohner durchschnittlich 123,7 Tage arbeiten, um sich ein iPhone 15 Pro leisten zu können – absoluter Rekord. Hier dürfte sich die Rekord-Inflation in der Türkei bemerkbar machen, die im August bei rund 60 Prozent lag. Es folgen – mit deutlichem Abstand – die Philippinen (79,5 Tage) sowie Brasilien (66,6 Tage).

Das iPhone 15 Pro im Video:

iPhone 15 Pro – Apple-Infovideo

iPhone 15 Pro günstig mit Tarif kaufen

Interessant ist der Blick auf Deutschland. Hierzulande brauchen Arbeitnehmer durchschnittlich 9,5 Tage. Im Vorjahresvergleich haben sich die benötigten Arbeitstage damit um 0,9 Tage verringert. Wer das Geld nicht auf einmal ausgeben möchte, kann sich das neue iPhone 15 Pro auch mit einem Tarif kaufen:

