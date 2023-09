Neu bei Amazon: Jeder will jetzt dieses Smartphone

Die Smartphone-Charts bei Amazon haben wieder einen neuen Spitzenreiter. Fast schon erwartungsgemäß erklimmt das Standardmodell des neuen iPhone 15 von Apple den Handy-Thron. Doch wie schlägt sich die Konkurrenz und wo landen die weiteren Modelle des neuen Apple-Handys?

iPhone 15 neue Nummer 1 bei den Smartphones auf Amazon.de

Der Verkaufsstart des iPhone 15 verlief für Apple positiv. Zumindest lässt der Blick auf die Amazon-Verkaufscharts diesen Schluss zu. Im Smartphone-Ranking übernimmt das reguläre Standardmodell des iPhone 15 ab sofort den ersten Platz (Quelle Amazon).

Von dem sind derzeit die meisten Varianten auch noch direkt lieferbar. Bedauerlicherweise lässt sich dies nicht vom iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max sagen. Beide Pro-Modelle sind derzeit nicht mehr liefer- und bestellbar. Amazon weiß demnach gegenwärtig nicht, wann wieder Stückzahlen reinkommen.

Vier Modelle gibt es vom iPhone 15:

Die wenigen Stückzahlen, die demnach verkauft worden, reichen demnach auch nicht aus, die beiden Varianten ganz nach vorne in die Charts zu schießen. So muss sich das iPhone 15 Pro mit dem vierten Platz begnügen, das iPhone 15 Pro Max gar mit Platz 19. Nur eine Position davor auf Platz 18 findet sich das noch immer lieferbare iPhone 15 Plus.

Allein der Tatsache geschuldet kann man wohl mit Fug und Recht behaupten, dass das iPhone 15 Plus äquivalent zum Vorgänger nicht sonderlich beliebt ist. Dabei bietet es aber einen echten Vorteil, denn wie ein Test kürzlich unter Beweis stellte, hat kein Apple-Handy derzeit eine höhere Ausdauer mit nur einer einzigen Akku-Ladung.

Momentaufnahme – das aktuelle Smartphone-Ranking von Amazon. (Bildquelle: Screenshot, Amazon)

Vorgänger ein echtes Schnäppchen

Verstecken muss sich aber auch nicht der Vorgänger des aktuellen Apple-Handys, denn das iPhone 14 kann aufgrund eines attraktiven Preises den zweiten Platz im Amazon-Ranking einnehmen. Für unter 800 Euro bekommt ihr ein iPhone, welches selbst nach der Vorstellung des iPhone 15 noch immer eine gute Figur macht (bei Amazon ansehen).

Erst auf den dritten Platz verteidigt mit dem Samsung Galaxy A14 ein besonderes günstiges Einstiegsmodell die Ehre der Android-Handys. Bei einem Preis von gegenwärtig nur 133 Euro spielt das Galaxy-Smartphone sowohl preislich als auch von der Leistung her in einer ganz anderen Liga als Apples aktuelles High-End-Gerät. Für nicht wenige Käuferinnen und Käufer vielleicht auch ein ideales Zweitgerät für den Urlaub (bei Amazon ansehen).

Mal schauen, wie lange Apple die derzeitige Spitzenposition halten wird können. Gegenwärtig verkauft Amazon die neuen Modelle noch ohne jedweden Preisnachlass. Zu einem Preisverfall dürfte es frühestens in einigen Wochen oder gar erst Monaten kommen.