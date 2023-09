iPhone 15 Pro/Pro Max Stummmodus: Symbol ausblenden

Das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max sind mit einer zusätzlichen Aktionstaste ausgestattet. In der Voreinstellung ist hier die Stummschaltung hinterlegt. Ist der Ton beim iOS-Gerät deaktiviert, sieht man ein entsprechendes Symbol links oben neben der Uhrzeit. Falls euch die Anzeige stört, könnt ihr das Symbol für den Stummmodus am iPhone 15 Pro ausblenden.

iOS Facts

Die Statusansicht für den Stummmodus lässt sich in den iOS-Einstellungen ein- und ausschalten.

iPhone 15 Pro (Max) stumm geschaltet: Symbol ausblenden

So findet ihr die Option:

Öffnet die iOS-Einstellungen. Steuert den Bereich „Töne & Haptik“ an. Hier findet ihr die Option „In Statusleiste anzeigen“. Schaltet den Regler auf „Ein“, damit das durchgestrichene Glockensymbol im Stummmodus links oben auf dem iOS-Bildschirm angezeigt wird. Deaktiviert die Option hingegen, wenn ihr nicht sehen wollt, dass das iPhone 15 Pro (Max) stumm geschaltet ist.

iPhone 15 Stummmodus: Symbol ausblenden

Vor allem Nutzer, die bei ihrem iPhone den Ton (nahezu) dauerhaft ausgeschaltet haben, sorgt die Einstellung für einen saubereren Bildschirm. Ihr könnt die Anzeige hingegen eingeblendet lassen, wenn ihr das iPhone nur situationsweise stumm schaltet und ihr möglicherweise später vergesst, dass ihr den Ton deaktiviert habt.

Die Aktionstaste übernimmt beim iPhone 15 und iPhone 15 Pro die Funktion der Seitentaste. Man kann das Gerät damit also schnell stumm schalten. Der neue Button lässt sich über die iOS-Einstellungen aber auch mit anderen Einstellungen belegen. Hat man eine neue Funktion auf die Taste gelegt, lässt sich der Ton nicht mehr schnell über einen Button am Gerät ausschalten, sondern nur noch über die iOS-Optionen. Dafür steuert ihr wie oben beschrieben das Menü „Töne & Haptik“ an. Schaltet hier dann den Stummmodus ein oder aus.

Wir erklären euch auch, wie wassergeschützt die neuen iPhones sind, was man beim neuen USB-C-Anschluss beachten sollte und wie es mit einem iPhone 15 mini aussieht.

