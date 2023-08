Action-Button beim iPhone 15 Pro: Was steckt dahinter?

Bis die neue iPhone-Serie präsentiert wird, dauert es noch einige Wochen. In verschiedenen Leaks und Gerüchten ist immer wieder von einem „Action-Button“ die Rede. Was steckt dahinter und wofür ist der neue Button bei Apples neuer Smartphone-Generation?

Die neue Taste soll bei den neuen verbesserten Pro- und Pro-Max-Modellen der 15er-Reihe vorhanden sein. Hält der Name, was er verspricht?

Was kann der Action-Button beim iPhone 15 Pro & Pro Max?

Es soll sich beim Action-Button nicht wie etwa um den Home-Button um eine Taste handeln, die im Home-Screen versteckt ist, sondern um eine richtige Taste am Gehäuse. Verschiedene Funktionen für die neue Taste lassen sich aus den Beta-Versionen von iOS 17 ableiten. Damit sollen sich verschiedene Aktionen am iPhone durchführen lassen, ohne das Gerät entsperren zu müssen. Folgende Features könnten sich dahinter verbergen:

Sprachnotizen erstellen

Taschenlampe ein- und ausschalten

Ton stummschalten

Kurzbefehle und Shortcuts aktivieren

Kamera fokussieren

Bildschirmlupe aktivieren

Übersetzungs-App aktivieren

Kamera öffnen

Vermutlich wird man die Aktion für den Button selbst auswählen können (Quelle: 9to5mac). Die Taste soll haptisches Feedback bieten. Der Button, mit dem sich das iPhone schnell stummschalten lässt, soll für den Action-Button beim iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max weichen.

Neuer Button bei der iPhone-15-Reihe

Wer hinter der Taste mit der spannenden Bezeichnung also großartige neue Features erwartet, wird möglicherweise enttäuscht. Stattdessen handelt es sich um eine Möglichkeit, um schnell auf verschiedene Aktionen aktivieren zu können. Im Alltag könnte die Aktionstaste die Nutzung des iPhones also komfortabler machen.

Der Name für die Taste ist nicht offiziell. In Tech-Kreisen wird der Button aber so genannt, da Apple bereits bei der Apple Watch Ultra 2022 eine neue Taste eingeführt hat, die laut Hersteller „Action Button“ heißt. Möglicherweise überträgt das Unternehmen die Bezeichnung also von den Smartwatches auf die Smartphone-Reihe.

