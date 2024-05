Betriebssysteme, Programme und Apps enthalten häufig Optionen und Hilfestellungen für Barrierefreiheit. Wer sie ignoriert, verpasst mitunter hilfreiche Funktionen. Denn darunter befinden sich Einstellungen, die für alle Menschen hilfreich sind, ob mit oder ohne Einschränkungen. Eine Auswahl an Tipps für Windows, Mac, iPhone und Android.

In den letzten Jahren hat eine heimliche Revolution in der Welt der IT stattgefunden: Einstellungen für Zugänglichkeit oder auch Barrierefreiheit machen die Welt der Computer, Tablets und Smartphones auch Menschen zugänglich, für die die Nutzung aufgrund körperlicher Einschränkungen vorher schwierig bis unmöglich war. Und davon profitieren alle. Einige Beispiele.

Webseiten-Zoom

Auch wenn es dafür keinen guten Grund gibt – manche Websites sind so eingestellt, dass man darauf nicht zoomen kann. Wer Text mit kleiner Schriftgröße am Smartphone besser lesen oder ein Bild genauer ansehen möchte, kann das nicht. Praktischerweise lassen sich Smartphone-Browser aber so einstellen, dass die Webseiten-Einstellung überschrieben wird und man immer zoomen kann. So geht’s:

Chrome (Android): ⋮ → Einstellungen → Bedienungshilfen → Zoom zwingend aktivieren

→ → → Firefox (Android): ⋮ → Einstellungen → Barrierefreiheit → Zoom auf allen Websites aktivieren

→ → → aktivieren Safari (iPhone): automatisch aktiv

Texte diktieren

Die Möglichkeit, Text per Sprache einzugeben, ist nicht nur bei motorischen Einschränkungen praktisch – sie schont bei längeren Schreibsitzungen auch Hände und Handgelenke. Wir empfehlen: Einfach mal ausprobieren. So geht’s in verschiedenen Programmen und Betriebssystemen:

Windows 10/11: Win ⊞ + H

+ Mac OS: Aktivieren: Apple → Systemeinstellungen → Tastatur → Diktat Starten: Bearbeiten → Diktat starten

Google Docs: Strg + Shift ⇑ + S oder Tools → Spracheingabe (funktioniert nicht in Firefox)

Text-Lesbarkeit erhöhen

Text kann man besser lesbar machen, indem man die Schriftgröße erhöht. Auch ohne Sehschwäche können Bildschirm-Arbeiterinnen und -Arbeiter so Augenermüdung lindern oder ihr ganz vorbeugen. So geht’s:

Windows 10/11: Rechtsklick auf den Desktop → Anzeigeeinstellung → Skalierung und Anordnung , dort den Prozentwert erhöhen

→ , dort den Prozentwert erhöhen Mac OS: Apple → Systemeinstellungen → Bedienungshilfen → Anzeige → Text → Textgröße per Schieberegler erhöhen

→ → → → → per Schieberegler erhöhen Android (je nach Modell): Einstellungen → Display / Anzeige → Schriftart / Anzeigegröße

→ / → / iPhone: Einstellungen → Anzeige und Helligkeit → Textgröße .

→ → . iPhone: Zahlreiche weitere Anpassungs-Optionen gibt es unter Einstellungen → Bedienungshilfen → Anzeige und Textgröße .

Tastatur-Shortcuts für Windows

In modernen Desktop-Betriebssystemen lassen sich viele Funktionen auch per Tastatur aufrufen, ohne dass man jedes Mal zur Maus greifen beziehungsweise das Touchpad bemühen muss. Wer diese regelmäßig nutzt, beugt Ermüdungen und Erkrankungen der Hände und Arme vor. Hier ein paar der wesentlichen Tastatur-Shortcuts für Windows 10 und 11:

Alt + Tab ↹ : Zwischen verschiedenen Anwendungen/Fenstern schnell wechseln. Kurz drücken, um zur letzten Anwendung zu kommen. Alt gedrückt halten und Tab ↹ mehrmals drücken, um gewünschte Anwendung auszuwählen.

+ : Zwischen verschiedenen Anwendungen/Fenstern schnell wechseln. Win ⊞ + D : Alle Fenster minimieren. Nochmal drücken, um vorherigen Zustand wiederherzustellen.

+ : Alle Fenster minimieren. Nochmal drücken, um vorherigen Zustand wiederherzustellen. Win ⊞ + Pos1 : Alle Fenster bis auf das gerade aktive minimieren. Nochmal drücken, um vorherigen Zustand wiederherzustellen.

+ : Alle Fenster bis auf das gerade aktive minimieren. Nochmal drücken, um vorherigen Zustand wiederherzustellen. Win ⊞ + P : Zwischen mehreren Monitoren umschalten / Desktop auf mehrere Bildschirme erweitern.

+ : Zwischen mehreren Monitoren umschalten / Desktop auf mehrere Bildschirme erweitern. Fenster-Management: Win ⊞ + ↑ : Fenster maximieren Win ⊞ + ↓ : Fenster minimieren Win ⊞ + ← / → : Fenster in halber Größe am entsprechenden Rand positionieren

Alt + F4 : Fenster/Anwendung schließen

+ : Fenster/Anwendung schließen Win ⊞ + Zahl: Schnell die Anwendung starten, die sich an der entsprechenden Position an der Taskleiste befindet

+ Zahl: Schnell die Anwendung starten, die sich an der entsprechenden Position an der Taskleiste befindet Win ⊞ + E : Windows Explorer starten

+ : Windows Explorer starten Win ⊞ + L : Windows sperren

+ : Windows sperren Win ⊞ , dann Tastatureingabe: Schnell Anwendung suchen und starten (z.B. Win ⊞ drücken, „Chr“ eingeben, Enter ↵ → Chrome startet)

, dann Tastatureingabe: Schnell Anwendung suchen und starten (z.B. drücken, „Chr“ eingeben, → Chrome startet) Strg + Z : Rückgängig. Wichtigste Kombi, die praktisch überall funktioniert, z.B. verschobene Dateien wieder an den alten Ort holen, gelöschten Text im Editor wiederherstellen etc.

+ : Rückgängig. Wichtigste Kombi, die praktisch überall funktioniert, z.B. verschobene Dateien wieder an den alten Ort holen, gelöschten Text im Editor wiederherstellen etc. Strg + A : Alles markieren (z. B. alle Dateien in einem Ordner, kompletten Text im aktuellen Textfeld etc.)

+ : Alles markieren (z. B. alle Dateien in einem Ordner, kompletten Text im aktuellen Textfeld etc.) Strg + X : Ausschneiden (gilt für Dateien, Bildinhalte, Text)

+ : Ausschneiden (gilt für Dateien, Bildinhalte, Text) Strg + C : Kopieren (Dateien, Bildinhalte, Text)

+ : Kopieren (Dateien, Bildinhalte, Text) Strg + V : Einfügen (Dateien, Bildinhalte, Text)

+ : Einfügen (Dateien, Bildinhalte, Text) Strg + Shift ⇑ + V : Text „only“ einfügen, ohne Formatierung. Funktioniert fast überall. Ausnahme MS Office, dort Strg + Alt + V → „Unformatierten Text“ auswählen.

+ + : Text „only“ einfügen, ohne Formatierung. Funktioniert fast überall. Win ⊞ + V (muss unter Umständen einmalig eingerichtet werden): Zwischenablage-Verlauf. Hier erhaltet ihr Zugriff auf alle Text-Schnipsel, die ihr vorher in der Zwischenablage hattet, auch über mehrere Geräte und Neustarts hinweg.

+ (muss unter Umständen einmalig eingerichtet werden): Zwischenablage-Verlauf. Hier erhaltet ihr Zugriff auf alle Text-Schnipsel, die ihr vorher in der Zwischenablage hattet, auch über mehrere Geräte und Neustarts hinweg. Win ⊞ + G : Xbox Toolbar – Bildschirminhalt als Video aufzeichnen.

+ : Xbox Toolbar – Bildschirminhalt als Video aufzeichnen. Win ⊞ + Shift ⇑ + S : Screenshot per Snipping Tool aufnehmen, markieren, kommentieren, etc.

+ + : Screenshot per Snipping Tool aufnehmen, markieren, kommentieren, etc. Strg + Shift ⇑ + Esc : Task-Manager starten

+ + : Task-Manager starten Entf (im Explorer): Markierte Dateien/Ordner in den Papierkorb legen

(im Explorer): Markierte Dateien/Ordner in den Papierkorb legen Shift ⇑ + Entf (im Explorer): Markierte Dateien/Ordner sofort löschen (Papierkorb überspringen)

Tastatur-Kurzbefehle am Mac

Mac OS enthält nicht nur zahlreiche Tastatur-Kürzel – eine Übersicht findet ihr in diesem Apple-Supportartikel, sie lassen sich auch umfänglich bearbeiten und an die eigenen Vorlieben anpassen, selbst für einzelne Apps. Das geht unter Apple → Systemeinstellungen → Tastatur → Tastaturkurzbefehle.

Tastatur-Shortcuts im Browser

Auch in Webbrowsern kann man mit Shortcuts Zeit sparen und die Hände schonen. Die folgenden Tastatur-Verknüpfungen funktionieren in fast allen Webbrowsern, am Mac kann man die meisten Shortcuts analog nutzen, indem man Strg durch Cmd ⌘ ersetzt.

Strg + L (oder F6 ): Ins URL-/Suchfeld springen

+ (oder ): Ins URL-/Suchfeld springen Strg + Klick auf Link (oder Klick auf Link mit mittlerer Maustaste): Link in neuem Tab öffnen

+ Klick auf Link (oder Klick auf Link mit mittlerer Maustaste): Link in neuem Tab öffnen Strg + T : Neuen leeren Tab öffnen

+ : Neuen leeren Tab öffnen Strg + W : Tab schließen

+ : Tab schließen Strg + Shift ⇑ + T : Letzten geschlossenen Tab wieder öffnen

+ + : Letzten geschlossenen Tab wieder öffnen Strg + Bild ↑ / Bild ↓ : Zu vorigem/nächstem Tab wechseln

+ / : Zu vorigem/nächstem Tab wechseln Alt + ← / → : Eine Seite vor/zurück im Browserverlauf

+ / : Eine Seite vor/zurück im Browserverlauf Strg + Shift ⇑ + M (Chrome, Edge): Profil wechseln

+ + (Chrome, Edge): Profil wechseln Strg + Shift ⇑ + B : Lesezeichen-Leiste ein-/ausblenden

+ + : Lesezeichen-Leiste ein-/ausblenden F11 : Seite im Vollbildmodus anzeigen an/aus

: Seite im Vollbildmodus anzeigen an/aus Strg + + / - (alternativ: Strg + Mausrad hoch/runter): Hinein-/Hinauszoomen

