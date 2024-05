Samsung Galaxy Watch 7: Gute Nachrichten für Smartwatch-Fans

Samsung hat gefühlt gerade erst die Galaxy-Watch-6-Uhren auf den Markt gebracht, da kündigen sich für Juli 2024 bereits die Nachfolger an. Die Smartwatches sollen dabei nicht nur um ein drittes Modell erweitert, sondern ordentlich aufgerüstet werden. Das soll sowohl für den Funktionsumfang als auch für den verbauten Chip gelten. Der könnte zu einem der wichtigsten Vorteile der Uhren werden.

Samsung Galaxy Watch 7 mit neuem Chip

Samsung wird wohl schon am 10. Juli 2024 das nächste Unpacked-Event veranstalten, auf dem nicht nur neue Falt-Handys und der Galaxy Ring enthüllt werden dürften, sondern auch die neuen Galaxy-Watch-7-Uhren. Wie jetzt bekannt wurde, könnten die Smartwatches die ersten Geräte von Samsung sein, die über einen brandneuen 3-nm-Chip mit dem Namen Exynos W1000 verfügen (Quelle: SamMobile).

In den Galaxy-Watch-6-Uhren setzt Samsung auf einen 5-nm-Chip, der im Vergleich zu älteren Uhren schon ein großer Sprung war. Mit dem Wechsel auf die 3-nm-Architektur werden die Vorteile aber noch einmal deutlich größer. In erster Linie werden sich mit so einem neuen Chip die Leistung und Effizienz spürbar verbessern. Damit dürften die Galaxy-Watch-7-Uhren nicht nur flüssiger laufen, sondern auch länger durchhalten. Besonders bei der Akkulaufzeit besteht noch viel Verbesserungspotenzial bei solchen Smartwatches.

Im Video könnt ihr euch die aktuellen Samsung-Uhren anschauen:

Samsung will mit Galaxy Watch 7 mehr bieten

In den letzten Wochen und Monaten sind bereits viele Gerüchte zur Galaxy Watch 7, Watch 7 Classic und Watch 7 Pro aufgetaucht. Letztere will Samsung wohl als dritte Option anbieten. Dieses Modell soll wie die Galaxy Watch 5 Pro (Test) über einen riesigen Akku und damit eine höhere Laufzeit verfügen. Zudem könnten die Samsung-Smartwatches eine Blutzuckermessung ohne die Analyse des Bluts durchführen. Das wäre eine kleine Revolution und ist bisher noch keinem Unternehmen gelungen. Ob es dazu kommt, werden wir wohl alle am 10. Juli 2024 erfahren.

