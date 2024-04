Mit der Galaxy Watch 7: Samsung will geniale Funktion umsetzen

Samsung soll schon in wenigen Wochen neue Smartwatches vorstellen. Mit der Galaxy Watch 7 werden aber nicht nur Neuerungen bei der Hardware erwartet, sondern insbesondere bei der Software. Die sollen durch Künstliche Intelligenz möglich werden.

Samsung Galaxy Watch 7 mit Blutzuckermessung erwartet

Smartwatches sind über die Jahre hinweg zu kleinen Medizingeräten geworden. Sie behalten euren Puls, Blutdruck, Blutsauerstoff und vieles mehr im Blick und können sogar EKGs erstellen. Das nächste große Ding wird die Blutzuckermessung werden. Viele Hersteller arbeiten an der Umsetzung und Samsung könnte der Durchbruch gelungen sein. Laut SamMobile soll die Galaxy Watch 7 nämlich als erste Smartwatch über eine nicht-invasive Blutzuckermessung verfügen.

Wer seinen Blutzucker im Blick haben muss, der kennt die Blutzuckermessung bisher ganz klassisch. Man muss sich in den Finger stechen und Blut auf ein Messstäbchen geben, welches dann in einem Gerät analysiert wird. Samsung will das verändern und arbeitet seit Jahren an einer nicht-invasive Methode, bei der kein Blut nötig ist. Durch Künstliche Intelligenz soll das zukünftig möglich sein.

Wie genau die Methode von Samsung ist, wird sich noch zeigen müssen. Denn die Uhr wurde laut der Quelle als elektronisches Gerät klassifiziert und nicht als medizinisches Gerät. Dort sind die Vorgaben geringer und die Zulassung einfacher.

Im Video stellen wir euch die aktuellen Modelle vor:

Samsung Galaxy Watch 6 (und Classic) im Hands-On

auf YouTube

Samsung-Event im Juli 2024 erwartet

Zu lange müsst ihr auf die Vorstellung der neuen Samsung-Uhren nicht warten. Bereits am 10. Juli 2024 soll das nächste Unpacked-Event anstehen und dann sollen die Galaxy Watch 7 und Watch 7 Classic vorgestellt werden. Vielleicht wird es mit der Galaxy Watch 7 Pro noch ein drittes Modell mit besonders großem Akku geben. In den kommenden Wochen bis zum Event dürften dazu noch viele weitere Informationen durchsickern. Wir werden die Entwicklung im Blick behalten und hoffen, dass die Blutzuckermessung wirklich umgesetzt wird.

