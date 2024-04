Xiaomi ist der Konkurrenz mit neuem Handy wieder ein Stück voraus

Xiaomi gehört zu den größten Smartphone-Hersteller der Welt und kann dadurch auf exklusive Partnerschaften zugreifen. Darunter ist beispielsweise die Kooperation mit Leica für die Kameras. Doch es gibt noch einen anderen Vorteil, den sich das chinesische Unternehmen erarbeitet hat. Nämlich den frühen Zugriff auf den neuesten High-End-Chip von Qualcomm.

Xiaomi bekommt neuen Qualcomm-Chip zuerst

Mit dem Xiaomi 14 und 14 Ultra hat das chinesische gefühlt gerade erst seine neuesten High-End-Smartphones nach Europa gebracht. In China sind die Handys hingegen schon alte Eisen. Dort steht bald die 15er-Generation an. Xiaomi bringt seine neuen Modelle immer erst in China auf den Markt und Monate später nach Deutschland. Entsprechend tauchen jetzt schon erste Details dazu auf. Xiaomi soll demnach zuerst den Snapdragon 8 Gen 4 für seine neueste Smartphone-Generation erhalten:

Genau wie schon beim Xiaomi 14 soll das Xiaomi 15 als erstes Smartphone mit dem neuen High-End-Chip von Qualcomm ausgestattet werden. Kurz darauf sollen OnePlus und iQOO Zugriff auf den Chip erhalten. Die aktuelle Generation wurde im Oktober 2023 in China vorgestellt. Xiaomi könnte also spätestens im Oktober 2024 das Xiaomi 15 zeigen. Tendenziell findet die Präsentation aber immer ein wenig früher statt, damit man sich besser gegen ein neues iPhone aufstellen kann. Apple stellt dieses meist im September vor.

Im Video könnt ihr euch die aktuellen Xiaomi-Handys anschauen:

Xiaomi 14 Pro vorgestellt

Samsung greift erst später zu

Samsung wird den Snapdragon 8 Gen 4 vermutlich erst im Januar 2025 im Galaxy S25 Ultra nutzen. Das Galaxy S25 und S25 Plus werden wohl mit einem Exynos-Chip ausgestattet sein. Wichtig ist aber sowieso schon kaum mehr die reine Spitzenleistung, sondern die Neural Processing Unit (NPU) für Künstliche Intelligenz. Xiaomi ist da noch ganz am Anfang und nutzt das Potenzial gar nicht aus. Samsung ist schon viel weiter und bietet bereits mit dem Galaxy S24 eines der schlausten Handys der Welt an. Der Zweikampf der nächsten Generation wird umso spannender. Kann Xiaomi mithalten oder wird das chinesische Unternehmen komplett abgehängt? Wir werden es beobachten.

