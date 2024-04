Netflix-Passwort ändern: An PC (Browser) & Handy (App)

Ihr solltet das Netflix-Passwort sofort ändern, wenn ihr befürchtet, dass jemand unerlaubterweise an eure Login-Daten gelangt ist. Wie ihr ganz einfach ein neues Kennwort für den Streamingdienst setzt und was ihr tun könnt, wenn ihr das Netflix-Passwort vergessen habt, erfahrt ihr hier.

Netflix Facts

Anzeige

Netflix Geschenkkarte über 25 € Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.04.2024 16:01 Uhr

Passwort ändern – Anleitung PC & Handy

Das Ändern des Netlix-Kennworts funktioniert am PC und Smartphone wie folgt:

Öffnet die Netflix-App oder einen neuen Tab im Browser und loggt euch mit euren Account-Daten ein. Wählt ein Profil aus, falls ihr Netflix mit mehreren Personen nutzt. In der App: Tippt ihr auf „Mein Netflix“ unten rechts und dann auf das Hambuger-Menü (≡) oben rechts.

Tippt ihr auf unten rechts und dann auf das oben rechts. Im Browser: Bewegt ihr den Mauszeiger auf das Profilbild. Wählt nun im Kontextmenü „Konto“ aus. Unter dem ersten Menüpunkt „Mitgliedschaft und Rechnungsstellung“ findet ihr die Option „Passwort ändern“ (App) oder „Passwort aktualisieren“ (Browser), wählt diese an. Im neuen Fenster müsst ihr das derzeitige Passwort sowie ein Neues zwei Mal eingeben.

Wenn ihr absolut sicher seid, dass niemand unerlaubt euer Netflix-Konto nutzt, könnt ihr den Haken bei „Einloggen mit dem neuen Passwort auf allen Geräten erfordern“ entfernen, damit ihr euch nicht bei allen Geräten neu einloggen müsst. Abschließend auf den Button „Speichern“ drücken.

Anzeige

In wenigen Schritten habt ihr das Netflix-Passwort geändert (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Passwort vergessen? Neues Kennwort anfordern

Habt ihr euer Netflix-Passwort vergessen, könnt ihr dieses zurücksetzen lassen. Dies funktioniert sowohl über Mail als auch per SMS. Geht für den Kennwort-Reset wie folgt vor:

Öffnet die Login-Seite von Netflix und klickt unter den Eingabefeldern auf den Link „Sie benötigen Hilfe?“ Wählt aus, über welchen Weg das Kennwort zurückgesetzt werden soll. Zur Auswahl stehen „E-Mail-Adresse“ und „SMS“. Gebt dann eure für Netflix verwendete E-Mail-Adresse oder wahlweise die hinterlegte Telefonnummer ein. Klickt auf den blauen Button „Schicken Sie mir eine E-Mail/SMS“ und ihr erhaltet einen Link, mit dem ihr ein neues Passwort setzen könnt.

Anzeige

Wenn ihr auch die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer vergessen habt, könnt ihr auf der Hilfe-Seite auf den Link „Ich habe meine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer vergessen“ klicken. Nun könnt ihr mittels Vor- und Nachnamen sowie den Zahlungsdetails nach eurem Konto suchen.

Neues Kennwort – wann sinnvoll?

Mit illegal erlangten Login-Daten von Netflix und vielen anderen Online-Diensten wird im Netz Handel betrieben. Aber es muss gar nicht immer der Hacker gewesen sein, wenn euer Netflix-Konto plötzlich auch von anderen genutzt wird.

Vielleicht habt ihr euch bei einem Freund mit euren Daten eingeloggt, dieser hat das Gerät weiterverkauft, aber die Daten nicht richtig gelöscht – und schon hat jemand Fremdes euren Netflix-Login.

Falls plötzlich ein neues Profil in eurem Netflix-Account auftaucht, ihr die Meldung „Ihr Konto wird bereits verwendet“ angezeigt bekommt oder in der „Weiterschauen“-Liste Serien und Filme auftauchen, die ihr selbst nicht geschaut habt, könnte es sein, dass ihr einen „Mitschauer“ habt. In diesem Fall solltet ihr unbedingt die Funktion „Aus allen Geräten ausloggen“ nutzen und daraufhin euer Netflix-Passwort ändern.

Anzeige

Wie schaust du Filme & Serien?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.