PayPal-Passwort ändern: Neues Kennwort am PC & Handy

Ihr könnt jederzeit das PayPal-Passwort ändern und eurem Konto ein neues Kennwort geben. Wie ihr das in wenigen Schritten am PC und Handy erledigt, erklären wir euch hier.

PayPal Facts

Wenn Internet-Betrügern eure PayPal-Daten in die Hände fallen, kann es schnell problematisch werden. Zur Sicherheit solltet ihr deswegen immer die Zwei-Faktor-Authentifizierung von PayPal nutzen und ein sicheres Passwort wählen. So seid ihr am besten davor geschützt, dass sich niemand über euer Online-Konto hermachen kann.

Anzeige

PayPal-Passwort ändern im Browser (PC & Handy)

Hinweis: Um das Passwort eures PayPal-Kontos zu ändern müsst ihr zuvor wissen, wie euer altes Passwort oder die Antworten auf eure gesetzten Sicherheitsfragen lauten. Wenn ihr etwas davon vergessen habt, können euch die folgenden Artikel weiterhelfen: Paypal Passwort vergessen – was tun?

Paypal Sicherheitsfrage vergessen – was tun?

Anzeige

Öffnet die PayPal-Seite in einem neuen Tab eures Browsers und loggt euch ein. Am PC: Klickt auf das Zahnrad-Symbol (Einstellungen).

Klickt auf das (Einstellungen). Am Handy: Tippt auf das Hamburger-Menü (≡) oben links und dann auf das Zahnrad-Symbol (Einstellungen). In den Einstellungen wählt ihr nun den Punkt „Sicherheit“. Direkt der erste Punkt ist die Option „Passwort“. Um das Passwort zu ändern, müsst ihr nun ein Mal euer altes Passwort und zwei Mal (zur Bestätigung) das neue Passwort in die entsprechenden Felder eingeben. Betätigt abschließend die Schaltfläche „Passwort ändern“ (unten), um euer neues Passwort zu setzen. PayPal sollte euch abschließend die Meldung „Ihr Passwort wurde aktualisiert“ anzeigen und euch automatisch ausloggen.

Über den Browser eueres PCs oder Smartphones könnt ihr schnell das PayPal-Passwort anpassen (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Das solltest du über PayPal wissen Abonniere uns

auf YouTube

PayPal-Passwort ändern in der App nicht möglich?

Das Ändern des Passworts ist in der PayPal-App nicht möglich. Natürlich könnt ihr euch aber auch auf dem Smartphone oder Tablet über den Browser in euer PayPal-Konto einloggen und die Anleitung zur Änderung des PayPal-Passworts wie oben beschrieben befolgen.

Anzeige

Ob die Funktion auch irgendwann in der App zur Verfügung steht, ist derzeit nicht bekannt. PayPal schreibt auf ihrer Hilfe-Seite zu dem Thema nur:

„Zurzeit ist es nicht möglich, Ihr Passwort und Ihre Sicherheitsfrage über die PayPal-App zu ändern. Sie können sie jederzeit auf der PayPal.com ändern.“

Was haltet ihr von Online-Shopping?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.