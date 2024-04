Fußball-Streaming ganz neu: Apple und FIFA machen gemeinsame Sache

Im Sommer 2025 könnte Apple TV+ exklusiv die Übertragungsrechte für ein Fußballturnier in den USA erhalten. Laut Berichten befinden sich die Gespräche mit der FIFA bereits in einer fortgeschrittenen Phase. Das geplante Turnier wird einige der weltweit führenden Klubmannschaften vereinen, stößt jedoch auf kontroverse Meinungen.

FIFA-Klub-WM 2025 exklusiv bei Apple?

Apple ist auf dem besten Weg, eine wichtige Rolle im globalen Fußballgeschäft zu erobern. Der Streaming-Dienst Apple TV+, der bereits Spiele der Major League Soccer überträgt, steht kurz vor einem milliardenschweren Deal mit der FIFA. Dabei geht es um die umstrittene FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2025, die erstmals mit 32 Top-Mannschaften aus aller Welt ausgetragen werden soll.

Wie die New York Times berichtet, soll der Vertrag noch in diesem Monat unterzeichnet werden. Nachdem die FIFA ursprünglich auf eine Summe von bis zu 4 Milliarden US-Dollar für die Vergabe der Übertragungsrechte spekuliert hatte, soll man sich nun offenbar auf eine Milliarde US-Dollar einigen. Die Verhandlungen sind aber noch nicht abgeschlossen. Fest steht, dass Apple für die Übertragungen tief in die Tasche greifen wird.

Die FIFA zeigt inzwischen großes Interesse am US-Markt, wo Fußball in den letzten Jahren erheblich an Popularität gewonnen hat. Dies spiegelt sich in der gestiegenen Nachfrage nach der Major League Soccer und dem wachsenden Interesse an internationalen Fußballereignissen wider. Die geplante Klub-WM im Juni 2025 könnte zu einer weiteren Popularisierung des Fußballs in den USA beitragen.

Klub-WM 2025: Bedenken und Planungslücken

Zur Klub-WM 2025 gibt es derzeit noch einige Bedenken hinsichtlich der Organisation und Durchführung. Es gibt noch keine endgültige Liste der Austragungsorte. Zudem haben sich einige Vereine und Spieler über den bereits jetzt überfüllten internationalen Spielplan und die damit verbundenen Risiken beschwert.

