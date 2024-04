Paukenschlag für Prime-Mitglieder: Amazons LOL kehrt früher zurück

Bis zum Halloween-Fest 2024 ist bekanntlich noch Zeit. Doch schon jetzt, viele Monate zuvor, verrät Amazon eine tolle Überraschung zum großen Gruselfest. Wer nämlich ein Prime-Abo hat, darf sich dann auf eine weitere Runde „LOL“ freuen – noch vor der eigentlichen Staffel 6. Die Zuschauer bekommen wohl einfach nicht genug vom amüsanten Erfolgsformat.

Nur wer ein Prime-Abo hat, kann „LOL: Last One Laughing“ schauen. Das Showformat von Amazon Prime Video erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit. Das Prinzip ist schnell erklärt: Man stecke einen Haufen lustiger Prominenter für sechs Stunden in einem Raum. Die dürfen alles – nur nicht lachen. Wer es dennoch tut, der fliegt. Am Ende gewinnt, wer sich alle humoristischen Ausbrüche verkneifen konnte.

Mehr LOL in 2024 für Prime-Kunden: Amazon kündigt Halloween-Special an

Die mittlerweile fünfte Staffel wurde mit der Ausstrahlung der letzten beiden Episoden am 11. April abgeschlossen (bei Amazon Prime Video ansehen). Auch wenn Amazon es noch nicht bestätigt hat, eine sechste Staffel dürfte es mit hoher Wahrscheinlichkeit im kommenden Jahr wieder geben. Ostern fällt 2025 auf Mitte April. Gut möglich, dass wir dann die neuen Folgen präsentiert bekommen.

Doch so lange müssen Fans von „LOL: Last One Laughing“ gar nicht warten. Auf der Jahrespressekonferenz unter dem Titel „Prime Video Presents“ verriet Amazon erst kürzlich, dass noch 2024 ein weiteres Special von „LOL: Last One Laughing“ zu erwarten ist (Quelle: kino.de).

Erstmalig wird es nämlich ein Halloween-Special der Show geben. Noch ist nicht bekannt, wann die Spezialausgabe an den Start geht, doch eine Premiere kurz vor dem 31. Oktober 2024 versteht sich bei dem gewählten Thema wohl von selbst. Ebenso wenig ist bisher etwas zur Länge des Specials und zu den Teilnehmern bekannt.

Zu Weihnachten letztes Jahr gab es schon mal ein vergleichbares Special:

Kleines Gastspiel zur Gruselzeit

Anlehnen wird man sich jedoch eventuell am Weihnachtsspecial des letzten Jahres. Damals holte man einige Veteranen der vorhergehenden Staffeln in Zweiergruppen zurück ins LOL-Studio. Im Gegensatz zu einer regulären LOL-Staffel mit 6 Episoden bestand das Weihnachtsspecial dann aber nur aus 3 Episoden und startete am 22. Dezember 2023.

Was wir aber definitiv wissen: Nur wer ein Prime-Abo von Amazon hat, wird auch in den exklusiven Genuss kommen. Allerdings greift der Streaming-Anbieter auch gerne mal zu verlockenden Marketingmitteln. So veröffentlichte Amazon vor einigen Tagen beispielsweise die komplette erste Folge der fünften Staffel bei YouTube. Die gibt es tatsächlich für jedermann kostenlos zu sehen. Wer den Rest erleben will, muss aber Prime in jedem Fall abonniert haben.