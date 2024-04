Unter 100 €: Dyson-Alternative bei Amazon kurzzeitig radikal reduziert

Wenn ihr einen leistungsstarken Akku-Handstaubsauger sucht, aber die Dyson-Geräte euch zu teuer sind, dann gibt es momentan bei Amazon ein passendes Angebot für ein hochwertiges Modell von Philips. Hier findet ihr die Details.

Amazon: Philips-Akku-Handstaubsauger zum Schnäppchenpreis

Falls ihr schon länger auf der Suche nach einem Akku-Staubsauger seid, dann könnte dieses Angebot spannend für euch sein. Ihr bekommt den Philips SpeedPro FC6723/01 bei Amazon gerade für nur 99,99 Euro inklusive Versand (Angebot bei Amazon ansehen). Im Preisvergleich kostet der Staubsauger mindestens 136 Euro, somit bekommt ihr hier eine ziemlich gute Ersparnis.

Philips SpeedPro FC6723/01 Statt 279,99 Euro UVP: kabelloser Handstaubsauger mit 180-Grad-Saugdüse und bis zu 30 Minuten Reinigungskraft.

Was man vor dem Kauf eines Akku-Staubsaugers wissen sollte, erfahrt ihr im GIGA-Video:

Was taugt der Philips-SpeedPro-Handstaubsauger?

Zwar gibt es auf dem Markt noch günstigere Akku-Handstaubsauger. Diese haben aber oft Schwächen wie schlechte Handhabung durch zu hohes Gewicht, zu geringe Saugleistung oder zu kurze Akkulaufzeit. Dieses Gerät scheint diese Schwächen jedoch kaum zu haben. Das Modell von Philips punktet zudem damit, dass der Akku bis zu 30 Minuten durchhält. Zudem sind viele sinnvolle Zubehörteile wie eine Fugendüse oder eine Wandhalterung im Lieferumfang enthalten. Mit nur 2,4 kg bleibt der Philips dabei angenehm leicht und agil, sodass ihr ohne große Anstrengung von Raum zu Raum navigieren könnt.

Dies bestätigen auch die Kundinnen und Kunden auf Amazon, die das Gerät mit durchschnittlich 4 von 5 Sternen bewerten. Gelobt wird vor allem die sehr gute Saugleistung. Sowohl Haare als auch grober Schmutz werden von dem Akkusauger gut aufgenommen. Auch die Handhabung des Gerätes inklusive der einfachen Entleerung des Schmutzbehälters wird von vielen Käufern gelobt. Die rotierende Motorbürste lässt sich leicht abnehmen und etwa mit einer Schere von eingewickelten Haaren befreien.

Der Akku ist fest im Gerät integriert und kann über ein mitgeliefertes Ladekabel schnell aufgeladen werden. Die Akkulaufzeit wird von Philips mit bis zu 300 Minuten bei voller Ladung angegeben, was für kleine Wohnungen völlig ausreichend ist, in einem Haus mit mehreren Etagen aber knapp werden kann. Idealerweise werden solche Akkusauger als Ergänzung zu einem normalen Staubsauger und/oder einem Saugroboter eingesetzt. Alles in allem ein tolles Angebot, das man sich nicht entgehen lassen sollte.

Philips SpeedPro FC6723/01 jetzt ab 99,99 € bei Amazon

