Soll der Wohnungsputz schnell gehen, ist ein Akku-Staubsauger die perfekte Lösung. Wir haben uns die verschiedenen Testsieger von Stiftung Warentest angeschaut und selbst Modelle getestet. In unserem ausführlichen Ratgeber stellen wir euch unsere Empfehlungen vor.

Akku-Staubsauger werden immer beliebter. Im Gegensatz zu den kabelgebundenen Modellen sind Akku-Sauger (ebenso wie Saugroboter) leicht zu handhaben und nicht so sperrig. Und: Man muss das Kabel nicht ständig umstecken. Wir stellen euch in unserer Auswahl 4 Modelle vor, die unter anderem von Stiftung Warentest gelobt wurden und die wir auch selbst im Test hatten.

Die besten Akku-Staubsauger: Alle Modelle im Überblick GIGA-Tipp Bei der Wahl des Testsiegers konnte der Bosch BSS825CARP (540 Euro bei Otto) bei Stiftung Warentest überzeugen.

Bei der Wahl des Testsiegers konnte der (540 Euro bei Otto) bei Stiftung Warentest überzeugen. Preis-Tipp Der günstige Einhell TE-VC 18 Li Power X-Change (80 Euro bei Amazon) kann flexibel als Hand- oder Stielstaubsauger verwendet werden.

Der günstige (80 Euro bei Amazon) kann flexibel als Hand- oder Stielstaubsauger verwendet werden. Mit dem Akku-Staubsauger von Orfeld (150 Euro bei Amazon) sieht und kommt man in jede Ecke.

(150 Euro bei Amazon) sieht und kommt man in jede Ecke. Der Tineco Floor One S5 Pro 2 (640 Euro bei Amazon) überzeugt nicht nur mit der Saugfunktion, sondern ist auch zum Wischen geeignet.

Bosch BSS825CARP: Der Testsieger

GIGA-Tipp Bei Stiftung Warentest landet der Bosch BSS825CARP (bei Otto ansehen) auf dem ersten Platz. Gerade hinsichtlich seiner Robustheit macht der Akku-Sauger eine sehr gute Figur, ebenso bei der Handhabung und der Saugleistung. Das Testinstitut hebt hervor, dass der Bosch auf verschiedenen Böden (Teppich, Hartboden etc.) eine gute bis sehr gute Arbeit leistet, auch Tierhaare verschont er nicht. Allerdings wird die Sauglautstärke als recht hoch eingestuft.

Eine weitere Besonderheit: Der Sauger entpuppt sich als 2-in-1-Gerät, denn mit wenigen Griffen lässt sich das Model zum Hand-Staubsauger umbauen.

Der Akku-Sauger von Bosch ist vielseitig einsetzbar (Bildquelle: Hersteller)

Die Akkulaufzeit beträgt bei minimaler Saugleistung ca. 45 Minuten, im Turbomodus kommt der mobile Staubentferner ungefähr auf eine Viertelstunde. Außerdem ist er in gerade mal 48 Minuten wieder voll aufgeladen. Der Akku lässt sich wie bei den meisten modernen Akku-Staubsaugern auswechseln, obendrein liefert Bosch einen angenehmen Vorzug: Der Akku kann nicht nur für den Sauger benutzt werden, sondern für alle Bosch-Geräte, die dem „Power For All“-System angehören.

Bosch BSS825CARP (Schwarz) jetzt ab 519,99 € bei Saturn Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2023 11:41 Uhr

Vorteile

schnell aufgeladen

verlässliche Saugleistung (auch bei Tierhaaren)

als Hand-Staubsauger einsetzbar

Nachteile

nicht senkrecht abstellbar

arbeitet relativ laut

Einhell TE-VC 18 Li Power X-Change: Perfekt für zwischendurch

Preis-Tipp Für weit unter 100 Euro bekommt ihr mit dem Einhell TE-VC 18 Li Power X-Change abermals ein 2-in-1-Modell, da ihr den Staubsauger entweder als kompakten Handstaubsauger oder mit dem Rohr-Aufsatz als Stielstaubsauger nutzen könnt. Ein weiterer Vorteil, den auch der obige Bosch-Sauger ausgezeichnet hat: Der Akku des Einhell-Geräts kann in andere Geräte des Herstellers eingesetzt werden. Aus diesem Grund könnt ihr den Akku-Staubsauger entweder ohne Akku und Ladegerät (für 40 Euro bei Amazon) oder mit diesem Zubehör (bis 70 Euro bei Amazon) kaufen.

Einhell Handstaubsauger TE-VC 18: Das Akku-System ist mit anderen Werkzeugen der Marke kompatibel (Bildquelle: GIGA)

Unser Redakteur Stefan nutzt den Akku-Staubsauger in seinen eigenen vier Wänden und hebt hervor, dass man keine Angst vor dem überraschend günstigen Preis haben muss: Das Gerät macht eine gute Arbeit – lediglich an die hohe Lautstärke muss man sich gewöhnen. Auch bei Amazon wurde der Akku-Staubsauger gelobt, jedoch eignet er sich nicht für feineren Schmutz (wie beispielsweise Tierhaare).

Stefan Bubeck , GIGA-Redakteur, Experte für Consumer Electronics, insbesondere Audio. Perfekt für Krümel Schnell mal die Kekskrümel zwischen den Fugen im alten Dielenboden rausholen – dafür brauche ich persönlich keinen Design-Akkusauger für mehrere Hundert Euro. Mein Einhell TE-VC 18 kann das auch. Das Gerät ist weder hübsch noch leise, aber das ist mir in dem Fall egal. Zu den Pluspunkten zähle ich den abnehmbaren Akku („Power X-Change“), der auch auf Akkuschrauber oder Gartengeräte von Einhell passt.

Einhell TE-VC 18 Li Power X-Change (Rot) jetzt ab 70,90 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.01.2023 20:57 Uhr

Vorteile:

als Hand- und Akku-Staubsauger einsetzbar

flexibler Akku

hohe Saugkraft bei groben Schmutz

Nachteile:

relativ hohe Lautstärke

nicht geeignet bei Tierhaaren

Orfeld Akkusauger: Schick und leicht zu händeln

Für 170 Euro ist der Akku-Sauger von Orfeld (bei Amazon ansehen) ein günstiges Modell, das viel zu bieten hat. So sind die LED-Lämpchen an der Düse nicht nur ein schickes Accessoire, sondern helfen dabei, dass kein Staubkorn übersehen wird. Ich nutze den Akku-Sauger auch privat und kann dessen leichte Handhabung nur loben. Ebenso leicht kann er in einen Handstaubsauger verwandelt werden, will man fix das Bett oder Auto von Schmutz befreien. Selbst die Haare meiner beiden schwarzen Samtpfoten saugt der Orfeld problemlos ein.

Der Akkusauger von Orfeld erreicht Staub auch in schwierigen Ecken (Bildquelle: GIGA)

Übrigens: Drückt man doppelt auf den Power-Button am Griff, wird ein Turbomodus aktiviert. Mit diesem werden selbst auf dem Teppich Krümel eingesaugt. Allerdings verliert der Orfeld-Sauger dadurch auch rasant an Akku. Im normalen Modus kann ich mit dem Akku-Staubsauger 2-mal meine Wohnung (50 qm) durchsaugen. Der einzige wirkliche Nachteil ist, dass man eine Wandhalterung für das Gerät benötigt oder ihn an eine Wand anlehnen muss. Der Sauger kann nicht einfach abgestellt werden.

Orfeld Akku-Staubsauger (Weißblau) jetzt ab 141,98 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2023 04:38 Uhr

Vorteile:

starke Saugleistung

einfache Handhabung

Nachteile:

nicht abstellbar

Tineco Floor One S5 Pro 2: Mehr als ein Staubsauger

Das letzte Modell in unserer Auswahl ist der Tineco Floor One S5 Pro 2 (bei Amazon ansehen). Das Besondere: Der Akku-Staubsauger besitzt eine integrierte Wischfunktion. Steht also mal wieder ein intensiverer Wohnungsputz an, kann man sich auf den Tineco verlassen und einfach per Knopfdruck auswählen, wie das Gerät arbeiten soll. Übrigens zeigt der Kreis auf dem Display an, ob der Boden sauber (blau) oder dreckig (rot) ist – sehr praktisch. Auch daneben gefallene Erde beim Umtopfen hat der Sauger während unseres Tests problemlos beseitigt.

Mit dem Tineco Floor One S5 Pro 2 kann man nicht nur saugen, sondern auch wischen (Bildquelle: GIGA)

Doch der Tineco Floor One S5 Pro 2 ist nicht ganz perfekt: Das Gerät selbst ist recht schwer und zieht sehr motiviert nach vorn – es fühlt sich so an, als hätte man einen Hund an der Leine, den man aber recht einfach lenken kann. Zudem kommt er auch nicht unters Sofa, da muss man wohl oder übel doch nochmal den Wischmopp auspacken. Außerdem ist das Gerät ab Werk auf Englisch eingestellt – aber zumindest die Sprachausgabe kann mit der zugehörigen App entsprechend modifiziert werden.

Tineco Floor One S5 Pro 2 (Schwarz) jetzt ab 629,00 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2023 10:41 Uhr

Vorteile:

Saug- und Wischfunktion

senkrecht abstellbar

WLAN-Verbindung möglich

Nachteile:

gewöhnungsbedürftige Handhabung

kommt nicht an jede Ecke

Staubsauger mit Akku oder Kabel – Was passt zu euch?

Darum lohnt sich ein Akku-Staubsauger:

Eignet sich bei nicht allzu großem Wohnraum (Stichwort: Akku)

Mehr Handlichkeit und Komfort

Stromsparender als Kabelstaubsauger

Darum lohnt sich ein Kabelstaubsauger:

Verlässlich auch bei viel Wohnraum

Dank des Beutels besser für Allergikerinnen und Allergiker

Meist günstiger in der Anschaffung

Sarah Börner , GIGA-Redakteurin, Expertin für Consumer Electronics (Mobile) und Nachhaltigkeit. Geht es um das Thema Nachhaltigkeit, scheiden sich bei Staubsaugern die Geister: Ein Kabelstaubsauger verbraucht bei voller Leistung deutlich mehr Strom als ein Akku-Sauger, wiederum muss letzterer relativ häufig aufgeladen werden. Andererseits ist die Herstellung der Akkus häufig mit sozialen und Umweltproblemen verbunden. Ist dieser jedoch defekt, kann er einfach ausgetauscht werden – bei Kabelstaubsaugern landet schnell das ganze Gerät auf dem Schrott. Ein Richtig oder Falsch ist hier nur schwer auszumachen. Entscheidet man sich aber beispielsweise für einen Second-Hand-Staubsauger und/oder achtet darauf, das Gerät so lang wie möglich (und Kabel-Modelle nicht mit maximaler Leistung) zu nutzen, ist das ein guter Mittelweg.

Ihr wollt mehr Gas, Strom und Wasser sparen? Dann haben wir hier die passenden Empfehlungen für euch:

Die besten Akku-Staubsauger: So haben wir die Empfehlungen ausgewählt

Bei Haushaltsgeräten wie Staubsaugern kann man sich schnell in dem riesigen Angebot verlieren, selbst wenn man sich auf Akku-Staubsauger beschränkt. Um bei den zahlreichen Produkten eine passende Auswahl zu treffen, haben wir uns an den Ergebnissen von Stiftung Warentest orientiert – die Links sind unten aufgelistet. Auch unsere eigenen Erfahrungen und die Wertungen von Nutzerinnen und Nutzern haben Einfluss auf die Auswahl. Letztere sind hilfreich, weil sie nicht nach Benchmark-Zahlen und Laborwerten urteilen, sondern individuelle Eindrücke vermitteln. In einem separaten Artikel erfahrt ihr mehr darüber, wie wir bei GIGA mit Produktempfehlungen und Tests umgehen.

