Neuer S Pen: Das ist Samsungs Antwort auf den Apple Pencil

Samsung hat mit der Creator Edition des S Pen eine neue Variante seines beliebten Eingabestifts für Galaxy-Geräte auf den Markt gebracht, die speziell auf die Bedürfnisse von Zeichnern zugeschnitten ist. Mit einem Preis von 109,90 Euro positioniert sich der Stylus als Premium-Produkt und tritt in direkte Konkurrenz zum Apple Pencil.

Samsung Electronics Facts

Samsung stellt S Pen Creator Edition vor

Besitzer eines kompatiblen Galaxy-Handys, -Tablets oder -Laptops haben ab sofort mehr Auswahl, wenn es um Eingabestifte geht. Samsung hat eine Creator Edition des S Pen vorgestellt, die ab sofort erhältlich ist. In den USA ist der neue Stylus für 99 US-Dollar zu haben, in Deutschland werden 109,90 Euro verlangt. Die Creator Edition wurde bereits im Juli zusammen mit dem Samsung-Tablet Galaxy Tab S9 angekündigt.

Die Creator Edition des S Pen ist etwas dicker als seine Vorgänger, was für eine angenehmere Haptik sorgen soll. Auch die Stiftspitze wurde überarbeitet und fügt sich laut Samsung nun harmonischer in den Stiftkörper ein. Optisch setzt Samsung auf ein schlichtes Weiß und integriert lediglich einen Button zur Interaktion mit der Software.

Die neue Creator Edition des S Pen. (Bildquelle: Samsung

Trotz der offensichtlichen optischen Anlehnung an den Apple Pencil fehlen der Creator Edition des S Pen einige der smarten Funktionen, die die Stifte von Samsung in der Vergangenheit ausgezeichnet haben. So unterstützt der Stylus beispielsweise keine Air Commands, da er gänzlich ohne Batterie auskommt. Allerdings verfügt er über die nötige Hardware, um magnetisch an einem Galaxy Tab zu haften.

Im Video: Das halten wir von der Galaxy-Tab-S9-Serie:

Samsung-Tablet, aber günstig! – Galaxy Tab S9 FE(+) Abonniere uns

auf YouTube

S Pen Creator Edition nicht für Fold-Handys

Interessanterweise hat Samsung die Kompatibilität mit Galaxy-Z-Fold-Handys ausgeschlossen und beschränkt die Nutzung der Creator Edition auf andere Smartphones, Tablets und Laptops, die bereits S-Pen-fähig sind. Besitzer eines Fold-Handys müssen sich mit dem vorhandenen S Pen begnügen (Quelle: Samsung).

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.