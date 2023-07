Samsung hat mit dem Galaxy Tab S9, S9 Plus und S9 Ultra drei neue Spitzen-Tablets präsentiert. Auch wenn der ganz große Wurf im Vergleich zu den Vorgängern ausgeblieben ist, lässt die Ausstattung kaum Wünsche übrig. Erstmals sind die Android-Tablets mitsamt S Pen wasser- und staubdicht.

Samsung Galaxy Tab S9, S9 Plus und S9 Ultra vorgestellt

Die neuen Samsung-Tablets sind jetzt auch wasserdicht. (Bildquelle: Samsung)

Wie erwartet hat Samsung nach einem Jahr seine Top-Tablets aktualisiert. Die Standard-, Plus- und Ultra-Variante des Galaxy Tab S9 unterscheidet sich im Detail von den Vorgängern, eine echte Revolution dürfen Kunden aber nicht erwarten. Neu ist unter anderem, dass alle Modelle und auch der Eingabestift über eine IP68-Zertifizierung verfügen, sie also offiziell wasser- und staubresistent konzipiert wurden.

Alle Modelle verfügen über ein AMOLED-Display mit einer variablen Bildwiederholrate zwischen 60 und 120 Hz. Das Galaxy Tab S9 kommt auf eine Diagonale von 11 Zoll, bei der Plus-Variante sind es 12,4 Zoll, beim Ultra-Tablet ganze 14,6 Zoll. Der große Bildschirm macht sich auch beim Gewicht bemerkbar, das Ultra-Modell bringt in der 5G-Version 737 g auf die Waage. Beim Plus-Tablet sind es bis zu 586 g, bei der Standardausführung bis zu 500 g.

Für die Leistung sorgt in allen Galaxy Tab S9 der Snapdragon 8 Gen 2 von Qualcomm. Der Festspeicher von 128 GB bis 1 TB (Ultra-Modell) lässt sich per microSD-Karte erweitern. Android 13 ist vorinstalliert. Als Arbeitsspeicher stehen 8 bis 16 GB bereit. Alle Tablets sind als WLAN- und 5G-Varianten zu bekommen, in manchen Regionen bietet Samsung auch LTE-Versionen an. Der Fingerabdrucksensor ist im Display integriert.

Nach eigenen Angaben hat Samsung mit Google zusammengearbeitet, damit Apps auf den großen Displays besser aussehen. 15 Google-Apps wurden für die Darstellung optimiert. Erstmals ist auch die beliebte iPad-App Good Notes exklusiv verfügbar.

Galaxy Tab S9 Ultra mit Riesen-Akku

Alle Tablets bieten relativ große Akkus. (Bildquelle: Samsung)

Beim Akku unterscheiden sich die Tablets deutlich. Das Galaxy Tab S9 kommt auf 8.400 mAh, das Plus-Modell auf 10.090 mAh. Mit 11.200 mAh bietet das Ultra-Modell erwartungsgemäß die höchste Kapazität.

Erneut bietet Samsung ein Smart Book Cover an, mit dem das Tablet vertikal und horizontal platziert werden kann. Auch ein Book Cover Keyboard steht zum Verkauf. Neu ist das stärkere Outdoor Cover, das noch mehr Schutz bieten soll.

Samsung Galaxy Tab S9 ab 949 Euro

In den Farben Beige und Graphit kann das Galaxy Tab S9 (Plus, Ultra) ab sofort vorbestellt werden. Wer sich bis zum 10. August 2023 für das Tablet entscheidet, erhält kostenlos doppelten Speicher. Auch ein Ankaufprogramm für alte Tablets wird angeboten. Zudem winkt ein Rabatt für den nächsten Einkauf bei Samsung.

Das Galaxy Tab S9 wird in der WLAN-Variante ab 949 Euro angeboten, für 5G werden mindestens 1.249 Euro fällig. Die Plus-Variante kostet ab 1.199 Euro, die Preise gehen je nach Ausstattung bis auf 1.499 Euro hoch. Für diese Summe gibt es auch das Galaxy Tab S9 Ultra, falls WLAN und 256 GB Speicher ausreichen sollten. Die am besten ausgestattete Variante ist für 2.049 Euro zu bekommen.

