Samsung stattet seine Smartwatches immer wieder mit neuen Funktionen aus, um den Mehrwert der Uhren mit der Zeit weiter zu steigern. Dieses Mal integriert Samsung eine Überwachungsfunktion für das Herz, die vielen Menschen das Leben retten könnte. Erste Nutzerinnen und Nutzer haben sie bereits erhalten.

Samsung-Smartwatch erkennt unregelmäßigen Herzrhythmus

Im Mai 2023 hat Samsung angekündigt, dass die Erkennung von unregelmäßigem Herzrhythmus mit dem Update auf One UI 5 Watch und der Galaxy Watch 6 eingeführt wird. Tatsächlich ist Samsung jetzt schon dabei, das lebensrettende Feature an erste Nutzer im Beta-Test zu verteilen. Bei Reddit haben sich mehrere Besitzer gemeldet und darüber berichtet, dass mit dem neuesten Update der „Health Monitor“-App von Samsung die Erkennung von unregelmäßigem Herzrhythmus jetzt schon möglich ist.

In der Übersicht der „Health Monitor“-App von Samsung ist nun ein zusätzlicher Punkt aufgetaucht, der aktiviert werden kann. So sieht das aus:

Damit misst die Galaxy Watch mehrmals am Tag automatisch den Puls und überprüft diesen. Wenn etwas nicht stimmt und ein unregelmäßiger Herzrhythmus mit möglichem Vorhofflimmern erkannt wird, dann werden sowohl die Smartwatch als auch das Smartphone darüber informieren. Ihr werdet dazu aufgefordert, sofort ein EKG zu machen und sollte dieses den Verdacht bestätigen, einen Arzt zu kontaktieren.

Für viele Menschen könnte die neue Funktion ein Lebensretter sein, denn ein unregelmäßiger Herzrhythmus lässt sich im Normalfall im Alltag gar nicht so leicht erkennen. Tragt ihr eure Samsung-Smartwatch und habt die neue Funktion aktiviert, dann habt ihr eine zusätzliche Sicherheit dabei.

Auch für ältere Samsung-Smartwatches

Die neue Funktion für Samsung-Smartwatches wird für alle erst mit Wear OS 4 und One UI Watch 5 zur Verfügung stehen. Dann aber nicht nur für die Galaxy Watch 6, sondern auch für die Vorgänger Galaxy Watch 5 und Galaxy Watch 4. Der oben gemachte Screenshot stammt nämlich von einem Nutzer, der eine Galaxy Watch 4 verwendet und dort läuft die Funktion in der Beta schon. Samsung macht also auch seine älteren Uhren dadurch viel attraktiver.

Das alles funktioniert aber nur, wenn ihr auch ein Samsung-Smartphone habt. Mit anderen Android-Smartphones laufen die ganzen Health-Features nicht.

