Solltet ihr aktuell auf der Suche nach einer neuen Smartwatch sein, dann könnte euch das Angebot von Lidl interessieren. Dort wird die Galaxy Watch 4 von Samsung zum günstigen Preis verkauft. Damit bekommt ihr eine sehr mächtige Android-Smartwatch für kleines Geld.

Lidl verkauft Samsung Galaxy Watch 4 günstiger

Lidl verkauft nicht nur regelmäßig Samsung-Smartphones günstiger, sondern mittlerweile auch Smartwatches des südkoreanischen Herstellers. Besonders die etwas älteren Modelle werden dort angeboten, wie aktuell die Samsung Galaxy Watch 4 mit 40 mm für 139 Euro (bei Lidl anschauen).

Wenn ihr euch für den Newsletter anmeldet, könnt ihr euch die Versandkosten bei Lidl sparen. Sollte euch das Modell von Lidl mit 40 mm zu klein sein, dann könnt ihr zum bei eBay reinschauen und dort das 44-mm-Modell für 5 Euro mehr kaufen (bei eBay anschauen). So könnt ihr ein echtes Schnäppchen machen, wenn ihr auf der Suche nach einer starken Uhr seid.

Bei Amazon zahlt ihr fast 160 Euro. Dafür bekommt ihr aber eine um ein Jahr längere Garantie (bei Amazon anschauen). Hier solltet ihr also gut überlegen.

Was kann die Samsung Galaxy Watch 4?

Mit der Galaxy Watch 4 bekommt ihr die erste Android-Smartwatch von Samsung. Das Unternehmen ist mit diesem Modell vom Tizen-Betriebssystem zu Google gewechselt und erlaubt so ein perfektes Zusammenspiel zwischen einem Android-Handy und der Uhr. Ihr könnt also alle Smartwatch-Funktionen nutzen, die es so gibt. Besitzt ihr zusätzlich auch noch ein Samsung-Handy, dann bekommt ihr sogar noch mehr Möglichkeiten.

Erst mit einem Samsung-Handy wird nämlich das volle Potenzial freigeschaltet. Ihr könnt dann sogar ein EKG aufzeichnen oder euren Blutdruck messen. Also richtig starke Funktionen, die kaum eine andere Smartwatch in der Preisklasse unterstützt. Mehr kann man kaum verlangen.