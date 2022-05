Lidl hat nicht nur im Markt vor Ort ein großes Angebot zu bieten, sondern mittlerweile auch einen der interessantesten Onlineshops in Deutschland. Dort ist die Auswahl an Produkten riesig und man bekommt auch Angebote, die es vor Ort im Laden nicht gibt. Es fallen aber Versandkosten an. Doch mit dem Newsletter-Gutschein könnt ihr euch die sparen. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, einen Coupon zu erhalten.

Lidl Facts

Versandkosten bei Lidl mit Newsletter-Gutschein sparen

Lidl bietet viele seiner wöchentlichen Angebote auch über den Onlineshop an. Teilweise kann man schon vorher zuschlagen und sichert sich ein Angebot so vorzeitig. Doch es fallen Versandkosten von 4,95 Euro an, sodass man sich gut überlegen muss, ob man nicht doch in den Laden geht. Für dieses Problem gibt es eine Lösung. Meldet man sich nämlich als Lidl-Insider für den Newsletter an, bekommt man als Belohnung einen Gutschein für die Versandkosten im Wert von 4,95 Euro (bei Lidl anschauen).

Folgende Punkte müsst ihr dabei beachten:

Die Aktion läuft bis zum 24. September 2022

Der Gutschein muss bis zum 24. September 2022 eingelöst werden

Der Mindestbestellwert liegt bei 50 Euro

Mit der Lidl-Plus-App könnt ihr viel Gels sparen:

Lidl Plus erklärt: So funktioniert die App

Weitere Coupons von Lidl erhalten

Es gibt noch zwei weitere Möglichkeiten, wie ihr an einen Gutschein bei Lidl kommen könnt:

Account im Onlineshop anlegen und Geburtstag angeben. Ihr bekommt einige Tage vor eurem Geburtstag einen 10-Euro-Gutschein zugeschickt . Kann ich selbst bestätigen, habe ich kürzlich erst bekommen.

. Kann ich selbst bestätigen, habe ich kürzlich erst bekommen. Wenn ein Angebot im Lidl ausverkauft, aber online noch bestellbar ist, könnt ihr euch an eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter wenden. Mit Glück bekommt ihr dann einen Gutschein für kostenlosen Versand im Onlineshop. Hier kommt es aber ganz stark auf den Mitarbeiter an. Wenn man freundlich fragt, hat man oft Glück. Für diesen Coupon gelten die gleichen Bestimmungen wie für den Versandkosten-Gutschein oben.

Es gibt zudem hin und wieder Aktionen, bei denen ihr Versandkosten sparen könnt. Meist wird der Gutschein auf der Webseite angezeigt (bei Lidl anschauen). Dann müsst ihr euch auch nicht für den Newsletter anmelden und könnt den Gutschein auch verwenden, selbst wenn ihr schon einmal einen Coupon verwendet habt.