Manchmal reichen die eigenen Augen nicht aus. Für diese Fälle bietet Lidl ab dieser Woche das passende Produkt an. Mit der praktischen Inspektionskamera von Parkside gelangt ihr auch an schwer zugängliche Stellen und behaltet selbst in verwinkelten Ecken einen klaren Blick. Das Zubehörset kann sich sehen lassen.

Ob verstopftes Abflussrohr, Blick in den Motorraum oder der enge Spalt zwischen Küchenschrank und Wand: Inspektionskameras sind vielfältig einsetzbar und bieten Einblick in Bereiche, die sonst nur schwer zugänglich sind. Gerade jetzt im Frühjahr, wenn viele die eigenen vier Wände oder das Fahrzeug wieder auf Vordermann bringen, kann der praktische Elektro-Helfer mit Kamerasonde Gold wert sein. Lidl hat diese Woche das passende Angebot dazu.

Lidl verkauft Inspektionskamera für 39,99 Euro

Lidl bietet die Inspektionskamera von Parkside für 39,99 Euro an (Bildquelle: Lidl)

Der Discounter bietet ab heute eine Inspektionskamera von Parkside (PK IK 4.3 A) zum Preis von 39,99 Euro an (bei Lidl ansehen). Damit können Hohlräume, Rohre oder andere schwer zugängliche Stellen überprüft werden. Möglich macht das eine Mikrokamera, die über einen flexiblen Schwanenhals mit einem Monitor-Handgerät verbunden ist. Der bietet eine Farbwiedergabe, misst 4,3 Zoll in der Diagonale und löst mit 480 x 272 Pixel auf. Ein detailreiches Bild ist damit also garantiert. Ebenfalls ist ein Bild-in-Bild-Modus und eine Schwarz-Weiß-Ansicht an Bord. An eine Bildaufnahmefunktion hat Hersteller Parkside bei der Inspektionskamera ebenfalls gedacht.

Der Schwenkarm kommt laut Prospekt auf eine Länge von 106 cm. Insgesamt sind 6 weiße, dimmbare LEDs am Kopf der Kamerasonde verbaut, die in 10 Helligkeitsstufen eingestellt werden können. Dank IP67-Zertifizierung lässt sich die Inspektionskamera von Lidl auch in feuchten Umgebungen verwenden.

Praktisches Erweiterungsset

Die Stromversorgung läuft über 4 AA-Batterien und über den microUSB-Ausgang können die Bilder per Kabel auch auf ein Laptop oder Tablet verschoben werden. Eine Stofftasche zur Aufbewahrung ist ebenso Teil des Lieferumfangs wie praktisches Erweiterungszubehör. Das beinhaltet Spiegel, Haken und einen Magnetaufnehmer. Damit lassen sich zum Beispiel winzige Metallteile wie etwa Schrauben, die an unzugängliche Stellen gerollt sind, problemlos wieder aufnehmen.

Sowohl vor Ort in den Lidl-Filialen als auch online ist die Inspektionskamera von Parkside ab heute für 39,99 Euro erhältlich (bei Lidl ansehen). Wer online bestellt, muss zusätzlich noch Versandkosten in Höhe von 4,95 Euro zahlen.