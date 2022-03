Ein regulärer Akku-Bohrschrauber ist meist nicht sonderlich hübsch und kommt zudem sehr eintönig daher. Nicht aber dieses ganz spezielle Modell für Lidl-Liebhaber. Der bekannte Discounter verkauft nämlich exklusiv einen Akku-Bohrer in den eigenen Firmenfarben – was für ein bunter Hund.

Der Parkside Akku-Bohrschrauber „PABS 20-Li D5 Special Edition“ von Lidl ist was ganz Besonderes. Die Konkurrenz gibt's meist nur in Grün, Blau oder Schwarz. Diese Special Edition der Discounter-Eigenmarke ist hingegen ziemlich bunt, weil in den Lidl-Farben gehalten. Da macht das Heimwerken doch gleich viel mehr Spaß und man komplettiert seine schon vorhandene Sammlung an Sneakern und Badelatschen im Lidl-Design.

Akku-Bohrer im Lidl-Design: Gibt's nur hier beim Discounter

Wer also daran Gefallen gefunden hat, bekommt den kunterbunten Akku-Bohrschrauber ab sofort in den Filialen vor Ort, aber auch online im Lidl-Shop – Kostenpunkt 59,99 Euro (bei Lidl ansehen). Ein gutes Angebot, sind doch Akku und Ladegerät mit im Paket enthalten und müssen nicht separat erworben werden. Witzig: Selbst der Akku ist den Farben Blau, Gelb und Rot gehalten und nicht etwa langweilig nur in Schwarz. Da hat jemand mitgedacht und auf die Details geachtet –Hut ab.

Aber auch technisch hat der „PABS 20-Li D5 Special Edition“ von Lidl einiges zu bieten. So greift man auf einen kraftvollen Motor mit 2-Gang-Getriebe und einem maximalen Drehmoment von 40 Nm zu. Sinnvoll und nützlich sind zudem Kleinigkeiten wie die integrierte LED-Arbeitsleuchte, magnetischer Bit-Halterungen auf beiden Seiten des Akku-Bohrers oder auch der praktische Gürtelclip. Gut zu wissen: Wer schon Werkzeug der Serie Parkside X 20 V Team von Lidl besitzt, der kann auch deren Akkus mitverwenden, die Kompatibilität ist gegeben.

Nicht das erste Produkt dieser Art, schon vor zwei Jahren erregte Lidl mit Sneakern im hauseigenen Design Aufmerksamkeit:

Die Lidl-Sneaker im Video (Spot von Lidl Schweiz)

DIE Geschenkidee für den Einzug

Noch ein Tipp: Der Parkside Akku-Bohrschrauber ist mit Sicherheit auch ein ausgefallenes Geschenk, beispielsweise zum Wohnungseinzug. Für die passende Präsentation sorgt dann die hübsche Geschenkbox im Lidl-Design, die ist natürlich im Preis mit drin und macht das Bild perfekt.