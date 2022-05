Deutlich unter Normalpreis bietet Lidl den Handrührer CleverMixx MFQ2420B vom Markenhersteller Bosch an. Statt 57,99 Euro müssen Kunden nur noch 24,99 Euro auf den Tisch legen. Das entspricht einer Ersparnis von 56 Prozent für den Testsieger.

Lidl: Bosch Handrührer CleverMixx für 24,99 Euro

Die Stiftung Warentest ist von Boschs Handrührer CleverMixx MFQ2420B überzeugt und hat ihm die Note „gut (2,0)“ gegeben. Jetzt gibt es den Testsieger für die Küche mit einem satten Rabatt bei Lidl. Von den ursprünglichen 57,99 Euro ist kaum noch etwas zu spüren, denn der Discounter bietet den CleverMixx jetzt schon für 24,99 Euro an.

Zum Preis von 24,99 Euro kommen im Online-Shop von Lidl noch Versandkosten von 4,95 Euro hinzu. Sollten Kunden auf einen Bestellwert von 49 Euro kommen, dann ist die Lieferung kostenfrei, wenn der Code „LDD“ angegeben wird. Das Angebot gilt noch bis zum 7. Mai 2022. Andere Händler verlangen etwa 40 Euro (bei eBay anschauen).

Der starke Handrührer von Bosch kommt auf eine Leistung von 400 Watt. Es stehen vier Geschwindigkeitsstufen und zusätzlich noch eine Turbostufe zur Verfügung, um immer das richtige Tempo wählen zu können.

Die Rührwerkzeuge bestehen aus Edelstahl und lassen sich zur Reinigung über eine Auswurf-Taste leicht herausnehmen. Zum Lieferumfang des Handrührers gehören neben den zwei Knethaken noch zwei Turbobesen, die ebenfalls aus Edelstahl gefertigt wurden.

Auch bei größeren Küchenmaschinen haben die Discounter einige Angebote

Das Gehäuse des Handrührers vom Markenhersteller besteht aus Kunststoff, was sich beim Gewicht von 962 Gramm bemerkbar macht. Das Produkt kommt auf Abmessungen von 15,3 cm in der Höhe, 20 cm in der Breite und 7,3 cm in der Tiefe.

Mehr als Handrührer: Küchenmaschinen als Alternative

Auch wenn der Handrührer von Bosch einen guten Eindruck hinterlässt, kann sich ein Blick auf größere Küchenmaschinen lohnen. Wir haben die Testsieger der Stiftung Warentest und eigene Empfehlungen in einem separaten Artikel zusammengefasst.