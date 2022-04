Ein bekannter Leaker hat ein neues Bild zur Pixel Watch von Google veröffentlicht. Demnach erwartet uns eine kreisrunde Smartwatch mit 2.5D-Display und einer Lünette an der Seite. Bei der Software Wear OS 3 ist mit einer Integration von Fitbit zu rechnen.

Pixel Watch: Neues Bild zeigt Google-Smartwatch

Dass Google an einer ersten eigenen Smartwatch arbeitet, dürfte mittlerweile als eines der am wenigsten gehüteten Geheimnisse der Tech-Welt durchgehen. Immer mal wieder machen neue Infos und teilweise auch Bilder die Runde. Offiziell hat sich Google aber immer noch nicht zur Uhr geäußert. Ein neues Bild soll nun das Display und die Krone im Detail zeigen (Quelle: 91mobiles).

So soll die Pixel Watch aussehen. Bild. (Bildquelle: 91mobiles

Sollte es sich wirklich um die Google-Smartwatch handeln, dann ist mit einem abgerundeten 2.5D-Display zu rechnen. An der Seite ist die Krone zu finden, die der Steuerung dient und stark an die Apple Watch erinnert.

Interessant ist auch das Watchface mit Fitbit-Logo. Bereits bei der Google I/O im Jahr 2021 gab es Hinweise darauf, dass Fitbit-Funktionen bei Wear OS integriert werden könnten. Im Vergleich bietet Google Fit deutlich weniger Möglichkeiten.

Neben Wear OS 3 als Highlight dürfte auch die starke Verzahnung mit dem Google Assistant ein Alleinstellungsmerkmal der Smartwatch werden. Dieser soll Gerüchten nach in einer extra für Wearables angepassten Variante auf der Uhr zu finden sein, um die Steuerung per Sprachbefehl zu ermöglichen. Die Arbeit des Assistenten soll darüber hinaus zu einem Großteil auf der Smartwatch selbst stattfinden. Auf eine Internetverbindung könnte so teilweise verzichtet werden.

Auf der Samsung Galaxy Watch 4 ist Wear OS 3 bereits zu finden:

Pixel Watch: Vorstellung bei der Google I/O 2022?

Vielleicht zeigt Google die Pixel Watch erstmals bei der Entwicklerkonferenz Google I/O 2022, die am 11. und 12. Mai stattfindet. Seinen Online-Shop hat Google bereits angepasst, hier ist nun ein prominenter Smartwatch-Bereich zu finden.