Huawei spielt in Europa zwar keine große Rolle mehr, wenn es um Smartphones geht, das heißt aber nicht, dass sich das chinesische Unternehmen bei der Entwicklung zurücknimmt. Jetzt ist ein Smartphone aufgetaucht, das tatsächlich eine kleine Revolution wäre, die Samsung und Xiaomi bisher nicht auf dem Schirm haben.

Huawei-Smartphone zum Aufklappen und Ausziehen

Viele Hersteller haben mittlerweile faltbare Smartphones auf den Markt gebracht. Alle verfolgen dabei zwei von Samsung vorgegebene Konzepte. Echte Innovationen gibt es nicht – bis jetzt. Huawei hat nämlich ein wirklich interessantes Design-Patent angemeldet. Dort wird ein faltbares und ausziehbares Smartphone kombiniert. Man bekommt weiterhin ein normal aufklappbares Smartphone wie das Galaxy Z Fold 3 (zum Test), doch das Außendisplay ist mit dem inneren Display verbunden und kann ausgezogen werden. So wird das innere Display größer und zu einem echten Tablet.

Huawei plant ein faltbares Smartphone, das sich auch ausziehen lässt. (Bildquelle: ITHome

Nach dem Design-Patent von Huawei hat das neue Falt-Handy also insgesamt nur ein großes Display, das sich falten und ausziehen lässt. Es dient im zugeklappten Zustand mit einem Drittel der Größe als äußeres Display. Klappt man es auf, nutzt man zwei Drittel als inneres Display. Zieht man die linke Seite dann noch aus, dann zieht sich das äußere Display nach innen und man kann die volle Größe des Bildschirms verwenden. So wird das Seitenverhältnis auch stark verbessert, was bei aktuellen Falt-Smartphones ein großes Problem ist.

Bisher hat Huawei eher auf das Vorbild von Samsung vertraut:

Ausziehbare Displays sind noch Zukunftsmusik

Es ist nicht bekannt, wann und ob Huawei so ein Smartphone mit faltbarem und ausziehbarem Display wirklich auf den Markt bringt. Samsung und Xiaomi arbeiten auch an ausziehbaren Displays. Es ist bisher aber noch nicht gelungen, ein funktionierendes Gerät auf den Markt zu bringen. Mir persönlich gefällt die Idee von Huawei sehr gut. Ich kann mich aktuell mit Falt-Handys nicht anfreunden, da man immer Kompromisse bei der Darstellung eingehen muss. Hier wäre das zumindest im ausgezogenen Zustand nicht der Fall.