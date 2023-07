Wer seit dem letzten Update auf die Facebook-App auf dem Smartphone zugreift, hört nach dem Betätigen des „Gefällt mir“-Buttons einen Ton. Hier erfahrt ihr, wie man die Benachrichtigungstöne in der Facebook-App deaktivieren kann.

Facebook Messenger für Android Facts

Nach dem jüngsten Update wurde der Ton automatisch aktiviert. Wer also die App unvorbereitet öffnet, wird von den Geräuschen überrascht. Insbesondere in ruhigen Momenten, in denen man nicht mit Sounds in der Facebook-App rechnet, kann das durchaus zu einer unangenehmen Überraschung führen.

Facebook-App für Android: Sounds bei „Gefällt mir“ & mehr deaktivieren

Je nachdem, auf welcher Plattform ihr die Facebook-App benutzt, unterscheidet sich der Weg, mit welchem ihr die Benachrichtigungstöne deaktivieren könnt. So funktioniert es unter Android:

Öffnet die Facebook-App. Rechts oben tippt ihr auf die drei Balken. Drückt dann auf das Zahnrad. Steuert den Bereich „Medien“ an. Scrollt hier nach unten bis zum Bereich „Einstellungen für Videos und Fotos“. Deaktiviert die Option „Töne in der App“ über den entsprechenden Regler. Danach sind die Sounds in der Facebook-App ausgeschaltet, darunter auch der neue „Gefällt mir“-Ton.

Hinweis: Ist das Smartphone allgemein stummgeschaltet, werden auch in der Facebook-App keine Töne bei einzelnen Funktionen abgespielt.

Wer die Facebook-Anwendung auf dem iPhone und iPad benutzt, geht ähnlich vor:

Klickt die drei Striche rechts unten in der App an, um die Einstellungen zu öffnen. Steuert hier die Option „Einstellungen und Privatsphäre“ an. In den Einstellungen ruft ihr den Bereich für „Medien“ auf. Hier deaktiviert ihr die „App-Töne“ über den Regler.

Nach einem Update der Facebook-App werden oft diverse Grundeinstellungen wieder zurückgesetzt. Daher solltet ihr auch überprüfen, ob eure Autoplay-Einstellungen für Videos innerhalb der App verändert wurden. Wie ihr dabei vorgeht, erfahrt ihr hier: Facebook – Autoplay-Videos deaktivieren auf Android, iPhone, iPad und PC.

Facebook-App: So kann man die Sprache einstellen Abonniere uns

auf YouTube

Bei uns erfahrt ihr auch, ob man tatsächlich Profilbesucher bei Facebook sehen kann. Zudem erklären wir euch, was man zum Thema „Facebook hacken“ wissen sollte.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.