Es passiert wirklich: Elon Musk krempelt den bislang als „Twitter“ bekannten Dienst um. Der neue Name soll „X“ lauten. Inzwischen taucht das neue „X“-Logo auch in der Browser-Version des Mikro-Blogging-Dienstes auf. Wer den blauen Vogel lieber hat, kann das alte Logo wiederherstellen.

Twitter Facts

Die Änderung ist allerdings nicht über die Optionen von Twitter/X möglich. Stattdessen muss man auf eine externe Browser-Erweiterung zurückgreifen.

Das aktuell sichtbare „X“ ist nur ein Platzhalter, ein komplett neues Logo soll in den nächsten Tagen folgen.

Twitter: Altes Design mit Vogel-Logo wiederherstellen

Nutzer von Chrome und Firefox, die sich mit dem neuen Design von Twitter und vor allem dem „X“-Logo nicht anfreunden wollen, finden mit der Erweiterung „Old Twitter Layout 2023“ Hilfe:

Old Twitter Layout (2023) dimden

Old Twitter Layout (2023) dimden.dev

Steuert die Seite der Erweiterung im Chrome- oder Firefox-Browser an. Fügt das Add-on über den entsprechenden Button hinzu. Startet den Browser neu. Ruft Twitter auf. Ihr seht jetzt das soziale Netzwerk in einem alten Design. Neben den Menüs früherer Versionen findet man hier auch das beliebte und allseits bekannte Twitter-Logo in Form des blauen Vogels.

Falls euch das neue Design stört und ihr die Funktionen wie zuletzt gewohnt wiedersehen wollt, deaktiviert die Erweiterung einfach wieder in eurem Browser und löscht sie (so geht es bei Chrome).

Mit der Erweiterung „Twitter Customizer“ könnt ihr ein beliebiges Bild im GIF-, PNG- oder JPEG-Format als Twitter-Logo einfügen. Das benötigte Bild findet ihr zum Beispiel auf der Wikipedia-Seite zum unbenannten sozialen Netzwerk.

Twitter™ Customizer

In den Folgetagen wird es sicherlich noch einige weitere, neue Browser-Plugins geben, die lediglich das „X“ durch den alten blauen Vogel ersetzen.

In den Twitter-Apps für Android und iPhone wurde die Änderung noch nicht umgesetzt (Stand: 24. Juli 2023). Hier seht ihr also noch den Vogel mit dem blauen Hintergrund. Das neue „X“-Logo wird sicherlich aber auch hier bald eingeführt. Wenn ihr den blauen Vogel zumindest auf dem Home-Screen eures Smartphones behalten wollt, könnt ihr das App-Logo einfach ändern. Wie das auf dem iPhone und Android-Smartphone geht, erfahrt ihr an anderer Stelle:

