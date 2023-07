Bei Twitter findet man verschiedene Nutzerbeiträge zu aktuellen und langlebigen Themen. Lange Zeit konnte man auch ohne Konto mitlesen. Mittlerweile wurden die Funktionen von Twitter ohne Anmeldung aber eingeschränkt. Kann man ohne Account noch Beiträge bei Twitter lesen?

Anfang Juli 2023 wurde die Möglichkeit, Tweets zu lesen, für Nutzer ohne Account abgeschafft. Will man nun einen Beitrag aufrufen, wird man lediglich zum Login-Fenster beim sozialen Netzwerk weitergeleitet.

Twitter ohne Anmeldung nutzen? Das geht nicht mehr

Auch wenn man die Startseite von Twitter direkt ansteuert, erscheint lediglich die Anmeldung. Es ist nicht möglich, Inhalte beim Mikro-Blogging-Portal anzusehen, wenn man sich nicht einloggt. Tweets und Profile lassen sich dann nicht mehr suchen und öffnen. Lediglich Twitter-Beiträge, die auf anderen Webseiten eingebettet wurden, lassen sich ansehen, zum Beispiel hier. Drückt man dort auf den Nutzernamen, erscheint ebenfalls die Login-Ansicht. Tippt man auf den Tweet, wird der Beitrag direkt bei Twitter angezeigt. Allerdings fehlen dann wichtige Elemente wie die Trends. Es gibt zwar einen „Entdecken“-Button, über den man die Suchfunktion erreichen soll, folgt man der Funktion jedoch, erscheint lediglich eine Fehlermeldung.

Der virtuelle „Türsteher“ verhindert, dass man Tweets ohne Anmeldung sehen kann (Bildquelle: GIGA)

Twitter: Kein Account, keine Beiträge

Aktuell ist es also nicht möglich, Twitter ohne Anmeldung zu nutzen. Wer Beiträge lesen will, muss sich in einen Twitter-Account einloggen. Möchte man kein Konto beim sozialen Netzwerk verwalten, kann man ein anonymes Konto anlegen. Twitter schreibt nicht vor, dass man sich aktiv am sozialen Netzwerk beteiligen und eigene Posts verfassen muss. Als stiller Mitleser reicht also ein „nackter“ Account, bei dem man nur die nötigsten Daten hinterlegt. An anderer Stelle erklären wir euch, wie ihr eine passende E-Mail-Adresse für diesen Zweck findet.

Der Login-Zwang ist nicht die einzige Neuerung, die frisch bei Twitter eingeführt wurde. Neue Konten, die nicht verifiziert sind, können lediglich 300 Beiträge täglich lesen.

