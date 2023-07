Bei TikTok und in anderen sozialen Medien sieht man aktuell viele Videos mit dem sogenannten „Grimace Shake“ von McDonalds. Was steckt hinter dem Meme und gibt es den Grimace Shake auch in Deutschland?

Bei dem Grimace-Shake handelt es sich um einen Milch-Shake mit Blaubeer-Vanille-Geschmack. Für das Milchgetränk wirbt McDonalds mit einem Maskottchen in Form eines lilafarbenen Monsters.

Grimace Shake Meme: Das steckt dahinter

Neu ist das „Grimace“-Maskottchen nicht. Das flauschige Wesen gibt es bereits seit den 1970er-Jahren im McDonalds-Universum. Damals wurde die Kreatur als „Evil Grimace“ eingeführt, um ebenfalls Shakes zu bewerben. Im Juni 2023 feierte Grimace sein Comeback und gleichzeitig seinen 52. Geburtstag. Dafür wurde das „Grimace Birthday Meal“ eingeführt, das sich neben dem Shake aus einem Big-Mac oder einer 10er-Portion McNuggets und einer mittelgroßen Portion Pommes zusammensetzt.

Zahlreiche TikTok-Creator haben die Einführung des „Grimace Shake“ in eigenen Videos verarbe„itet und daraus ein Meme gemacht. Die Clips laufen dabei alle nach einem ähnlichen Muster ab. So steht der Video-Creator fröhlich mit einem Shake in der Hand vor der Kamera und wünscht dem Monster alles Gute zum Geburtstag. Kurz nachdem der Geburtstagswunsch ausgesprochen wird, gibt es einen Schnitt und der Darsteller liegt bewusstlos auf dem Boden oder ist anderweitig verunglückt. Davor sieht man eine lilafarbene Lache. Teilweise wird auch geschauspielert, dass der Lila-Shake erbrochen wird. Einige Beispiele für die „Grimace Shake“-Meme-Videos:

Ursprung für den viralen Trend ist ein Tweet von McDonalds, bei dem verkündet wurde, dass der Social-Media-Account der Restaurant-Kette vom lila Monster übernommen wurde. Eine Zeitlang war das mysteriöse Wesen als Profilbild im Twitter-Kanal zu sehen.

Gleichzeitig rief man bei verschiedenen sozialen Medien dazu auf, an den Geburtstagsfeierlichkeiten mit eigenen Beiträgen unter dem Hashtag „#grimaceshake“ teilzunehmen. Seitdem gibt es zahlreiche der witzigen Videos bei TikTok. Auch bei YouTube, Twitter, Instagram und anderen sozialen Portalen machen McDonalds-Fans bei der Aktion mit.

Gibt es den Grimace Shake in Deutschland?

Auch wenn der „Grimace Shake“ in Deutschland durch die viralen Videos bekannt ist, wird das Getränk nicht im Sortiment der hiesigen Restaurants geführt. Es gibt auch keine Informationen darüber, ob der „Grimace Shake“ den Weg nach Deutschland schaffen wird. Wer Lust hat, kann sich den Shake selbst zusammenmischen. Ein Rezept dafür findet ihr in englischer Sprache hier oder hier. Man benötigt dafür Milch, Vanille-Eis, gefrorene Blaubeeren, Erdbeer-Marmelade und Schlagsahne.

